Italia Online: il comunicato stampa ufficiale rivolto agli utenti di Libero e Virgilio Mail

Continua il “down” dei servizi di posta di Virgilio Mail e Libero Mail, inaccessibili ormai dalla serata di domenica. Il disservizio, che sta interessando circa 9 milioni di possessori di caselle di posta elettronica dei servizi di Italia Online, non è stato per ora risolto.

Impossibile accedere alla propria casella di posta: una triste realtà sia per gli utenti del servizio free sia per coloro che hanno scelto un account a pagamento.

Per ora, l’unica buona notizia, se così si può dire, per i consumatori, è il fatto che Italia Online abbia voluto tranquillizzare i clienti assicurando che nessun dato sarà perso. La società ha anche confermato che non si tratterebbe di un attacco hacker, ma di un grave problema all’infrastruttura.

Nella serata di martedì, è giunto in redazione il comunicato ufficiale di Italia Online, che vi proponiamo in versione integrale. Non si fanno però previsioni sui tempi di risoluzione del problema, rimadando tali informazioni alle “prossime ore”.

Ecco il comunicato:

Le nostre parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica: siamo consapevoli del disagio procurato e del disservizio.

“Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – dichiara Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati di Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni”.

Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo.

Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile.

Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia.