L’Italia è la 23esima nazione più interessata alle criptovalute

Nonostante siano state lanciate nel 2008, le criptovalute sono diventate di interesse globale negli ultimi anni, con un aumento delle tendenze di Google (Google Trend) del 203% solo nell’ultimo anno. Ma chi è più interessato a questa forma di valuta digitale e quali sono le sue principali preoccupazioni? Gli analisti di Invezz.com hanno utilizzato lo strumento di analisi online Ahrefs per scoprire quali Paesi del mondo sono più interessati alla Criptovaluta e quali sono i loro principali timori.

Criptovalute? Guidano gli USA

Invezz.com ha rivela che gli Stati Uniti sono il paese più interessato alle criptovalute, con un’incredibile cifra di 2.556.000 ricerche online ogni anno, l’equivalente di 7.003 ricerche online al giorno. Al secondo posto c’è l’India, dove ci sono 804.000 ricerche online annuali sulla criptovaluta. Il Regno Unito segue al terzo posto con una media di 648.000 ricerche online sulla criptovaluta ogni anno.Indonesia (324.000), Canada (300.000), Vietnam (276.000) e Australia (273.000) sono tra gli altri paesi al mondo in cui ci sono oltre 200.000 ricerche online annuali sulla criptovaluta, rispettivamente al quarto, quinto, sesto e settimo posto.

Quali sono le principali paure?

Attraverso l’analisi dei volumi di ricerca, gli esperti di Invezz.com sono stati in grado di classificare le preoccupazioni più cercate riguardanti le criptovalute.

1) La criptovaluta è sicura?

Sì, la criptovaluta è sicura. In effetti, è probabilmente più sicura di qualsiasi altra forma di denaro. Tutti i fondi archiviati in criptovaluta sono protetti dalla tecnologia blockchain e da una registrazione affidabile della proprietà. Inoltre, i portafogli di criptovaluta sono così ben crittografati che è praticamente impossibile violarli. Le uniche preoccupazioni dovrebbero essere le stesse di qualsiasi account di finanza personale: tenere al sicuro le password dell’ account e le chiavi private del portafoglio.

2) La criptovaluta è un buon investimento?

Ci sono sicuramente buone opportunità di investimento i e, soprattutto i giovani, stanno guadagnando un sacco di soldi. Il bitcoin è tra le cripto con le migliori prestazioni dell’ultimo decennio ed è chiaro che si possono guadagnare soldi investendo in valute digitali.

3) La criptovaluta è legale?

Sì, non c’è nulla di illegale nella criptovaluta. In qualsiasi paese in cui il trading online è legale, è quasi certo che lo sarà anche la criptovaluta.

4) Perché il valore della criptovaluta diminuisce?

Molte ragioni, novità, usabilità, adozione, domanda. Il prezzo di qualsiasi attività quotata in borsa è deciso dagli acquirenti e dai venditori che raggiungono un accordo sulla sua valutazione equa.I mercati delle criptovalute sono notoriamente volatili, proprio come qualsiasi nuovo mercato prima che abbia il tempo di maturare. Sebbene la tecnologia sia chiaramente qui per restare, nessuno può dire con certezza quale sarà il futuro a lungo termine delle criptovalute, ed è quell’incertezza che porta a un mercato molto reattivo incline a forti oscillazioni.

5) Perché le persone sono scettiche riguardo alla criptovaluta?

Le persone sono sempre scettiche riguardo il cambiamento e la criptovaluta rappresenta una minaccia per la finanza tradizionale. L’unico vero rimedio allo scetticismo delle persone sarà il tempo. Bitcoin è stato lanciato nel 2008, ma è solo nell’ultimo anno circa che i governi, le grandi istituzioni e le aziende hanno iniziato a prenderlo sul serio sia come soluzione sia come investimento. Anche se è passato molto tempo, questo è un passo positivo per la criptovaluta e fa ben sperare per la sua accettazione da parte della società nel suo insieme.