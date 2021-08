OPPO Find X3 Pro premiato dall’Eisa

OPPO Find X3 Pro ha ricevuto il premio “EISA BEST PRODUCT ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022”, un riconoscimento assegnato dall’Expert Imaging and Sound Association (EISA), un gruppo composto da 61 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo del mondo.

Lo smartphone [qui la scheda tecnica] è stato premiato oltre che per il suo design futuristico, per la presenza di una quadrupla fotocamera evoluta e per il suo display estremamente. Find X3 Pro è infatti il primo smartphone dell’azienda a combinare due fotocamere primarie da 50 Megapixel – grandangolare e ultra grandangolare – che sfruttano gli sensori di imaging Sony IMX766 e un sistema di gestione del colore a 10bit full-path.

Questo consente agli utenti di catturare e visualizzare fino a 1 miliardo di colori, immortalando al meglio tutti i dettagli e le sfumature di colore del mondo che ci circonda.

EISA è la più grande associazione indipendente al mondo composta da esperti in tecnologie multimediali, offrendo un punto di vista unico e globale circa il mercato dell’elettronica di consumo. Infatti, per quasi 40 anni, i premi EISA hanno saputo fornire le principali raccomandazioni e i migliori consigli per l’acquisto di tecnologia di consumo. Questi riconoscimenti vengono scelti annualmente da gruppi di esperti che rappresentano 61 riviste e siti web leader nel settore della fotografia, Home Theatre Video, Hi-Fi, In-Car e Mobile Electronics di 29 Paesi.