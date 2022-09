Logitech svela accidentalmente due nuovi modelli di iPad Pro

Sul sito web di Logitech sono comparse alcune informazioni rivelatorie su due nuovi iPad non ancora annunciati. Il prossimo evento keynote di Apple si avvicina (probabilmente sarà a ottobre), e questi nuovi dispositivi ne faranno quasi sicuramente parte. Andiamo a vedere in anticipo cosa ci possiamo aspettare.

Le informazioni arrivano da una fonte piuttosto inusuale: la scheda di Crayon Digital Pencil, pennino di terze parti dotato di ottima integrazione con i tablet di Apple. Nella lista dei dispositivi supportati sono infatti comparsi un iPad Pro da 12,9 pollici di sesta generazione e uno da 11 pollici di quarta generazione. Modelli che non esistono, almeno per il momento.

Il fatto è particolarmente significativo perché Logitech e Apple hanno una collaborazione molto stretta: il Crayon Digital Pencil è infatti uno dei pochissimi pennini di terze parti a funzionare con gli iPad. Probabilmente quindi non si tratta di un errore, ma di un’informazione aggiunta troppo in anticipo.

Curiosamente, non è invece apparsa alcuna menzione dell’iPad 10, che potrebbe significare che non lancerà a ottobre ma più tardi. Ad ogni modo, Logitech ha provveduto a correggere immediatamente l’errore, e sul sito non si trova più menzione dei nuovi iPad. Almeno per adesso.