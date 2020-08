Madhav Sheth è il nuovo CEO di realme Europa. Madhav ricoprirà da oggi la carica di Vicepresidente di realme e Ceo di realme India e Europa e guiderà l’azienda nello sviluppo di strategie di business e di prodotto in grado di far crescere sempre di più l’immagine del marchio.

Madhav è entrato a far parte di OPPO nel 2017 come Direttore delle vendite, posizione da cui ha svolto un ruolo essenziale nella crescita dei canali offline del marchio. Grazie ai buoni risultati raggiunti e alla sua grande determinazione, a maggio 2018 insieme a Sky Li ha lanciato realme India.

L’enorme dedizione e i costanti sforzi hanno portato il marchio a diventare in poco tempo il secondo brand di telefoni cellulari per vendite online in India e il quarto se si contano anche le vendite offline. I piani aziendali sono sempre stati in linea con l’obiettivo di dotare ogni indiano di uno smartphone realme. Madhav è stato insignito di prestigiosi premi in India come il titolo di “Personalità Tech dell’anno” o il premio “40 under 40” di Business World.

Commentando la sua nomina, il manager dichiara: “Sono entusiasta di diventare anche CEO di realme Europa. Il mercato europeo sarà il nostro prossimo motore di crescita chiave dopo i mercati dell’Asia del Pacifico. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per espandere la nostra presenza sia online che offline e per continuare a portare anche in Europa la migliore tecnologia”.

Uno degli obiettivi di Madhav in questo nuovo ruolo sarà quello di posizionare realme tra i primi 5 marchi di smartphone in Europa, sia per i canali online che offline e, nel prossimo anno, renderlo il marchio “Tech Trendsetter” preferito dai giovani di tutta Europa.

I primi annunci europei di Realme si terranno all’IFA la prossima settimana. A Berlino, dunque, potremmo vedere il nuovo CEO sul palco.