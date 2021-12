Magic V: il primo video del pieghevole di Honor

Honor Magic V, primo smartphone pieghevole di Honor sarà annunciato presto e, dalle anticipazioni filtrate negli ultimi giorni, dovrebbe avere un design a piegatura orizzontale ed essere animato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Oggi, Honor ha pubblicato un video teaser che evidenzia il design del telefono e mostra alcune immagini del suo grande schermo principale, del meccanismo a cerniera che ne permette apertura e chiusura e della parte inferiore del dispositivo.

Lo schermo principale sembra avere una superficie senza alcun ritaglio o, per lo meno, senza alcuna fotocamera visibile. Resta da capire se Honor ha scelto di non integrare una selfie cam sul pannello interno o ha optato per una soluzione di un sensore sotto il display.

Honor mostra chiaramente in questo video come Magic V può chiudersi completamente senza lasciare spazi tra le due semiscocche.

Il display esterno è curvo sul lato destro e ospita, in un foro centrale, una selfie cam. I rumours dicono che il pannello esterno dovrebbe avere un’ampiezza di 6,5 ​​pollici mentre la diagonale del display principale dovrebbe arrivare a 8 pollici.

Al momento in cui scriviamo non è ancora stata ufficializzata alcuna data per la presentazione di Honor Magic V.