Malibu di Urbanista, la cassa wireless a energia infinita presentata all’IFA 2023

Urbanista, il marchio svedese di audio, ha annunciato all’IFA 2023 la sua ultima creazione: Urbanista Malibu. Di cosa si tratta? Nientemeno che della prima cassa wireless al mondo con ricarica solare e tecnologia a celle solari PowerfoyleTM integrata.

Urbanista Malibu è una cassa wireless perfetta per gli spazi outdoor. Non solo perché si può ricaricare semplicemente esponendola alla luce, ma anche perché è in grado di adattarsi ai più disparati generi musicali. Offre infatti un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, che danno la possibilità di creare un suono ricco e dinamico.

Realizzata con plastica e materiali riciclati, Malibu è stata progettata con un design accattivante. Tuttavia non è soltanto scena, perché la cassa è ultraresistente, certificata IP67. Ciò significa che è virtualmente impermeabile e protetta dalla sabbia, polvere o sporcizia. E nel caso la luce del sole non bastasse a ricaricarla, è anche dotata di una batteria in grado di durare un giorno intero.

Con Malibu potete controllare completamente la vostra esperienza audio grazie agli intuitivi

pulsanti di controllo presenti sulla cassa. Può anche essere collegata ad una seconda cassa bluetooth grazie alla funzione Stereo Link.

Se questo non bastasse, la cassa dispone di un’app con una grande varietà di opzioni ed impostazioni, come l’equalizzatore completamente personalizzabile. L’app consente inoltre di tenere sotto controllo lo stato di carica della cassa audio e i dati storici, così da poter sfruttare al meglio le ore di riproduzione.

Ispirata all’iconica città balneare, Urbanista Malibu ha un prezzo di 169 € ed è disponibile in tre varianti di colore, tra cui il classico Midnight Black e il nuovo elegante Desert Gray. Malibu sarà disponibile online su urbanista.com/malibu e presso i rivenditori di tutto il mondo a partire da fine settembre 2023. Si tratta del terzo prodotto di Urbanista in soli tre anni, completando la linea dei dispositivi audio alimentati da energia pulita e infinita.