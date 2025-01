Mark Zuckerberg ammette di aver sottovalutato TikTok

Mark Zuckerberg ha recentemente discusso delle sfide che Meta sta affrontando, rivelando come la percezione iniziale di TikTok come una semplice piattaforma di intrattenimento abbia influenzato negativamente la capacità dell’azienda di anticipare l’importanza dello scambio di video attraverso messaggi privati, una caratteristica centrale in applicazioni come WhatsApp o Instagram. “Non ci siamo accorti del fenomeno di scambio massiccio di contenuti TikTok nelle chat private”, ha ammesso.

La situazione si complica ulteriormente con l’ascesa di DeepSeek, una startup emergente nel campo dell’intelligenza artificiale, nota per le sue soluzioni performanti e convenienti. Per contrastare questa nuova minaccia, Meta ha istituito quattro gruppi di lavoro di crisi per analizzare e rispondere alle strategie dell’avversario. Parallelamente, Zuckerberg ha esortato i suoi team a prepararsi per un periodo che si preannuncia “intenso”, enfatizzando l’importanza di apprendere dagli errori passati per non ripeterli.

Innovazione e sfide politiche

Durante la sua esposizione, Zuckerberg ha anche trattato il delicato tema di un possibile bando di TikTok negli Stati Uniti, originato dalle tensioni geopolitiche e dall’ordine esecutivo del 2020 firmato da Donald Trump. Nonostante queste complicazioni, il leader di Meta ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulle innovazioni interne, in particolare sugli agenti conversazionali basati sull’intelligenza artificiale, per migliorare l’esperienza utente su Facebook e Instagram.

Il CEO ha ricordato ai suoi dipendenti l’importanza vitale di gestire efficacemente sia le piattaforme esistenti sia i nuovi progetti. Ha avvertito: “Se non riusciremo a gestire entrambi gli aspetti contemporaneamente, potrebbe significare la fine”. Tuttavia, ci sono stati segnali positivi, come il successo di Threads, il concorrente di X (precedentemente noto come Twitter), che ha visto un aumento di 20 milioni di registrazioni a dicembre, raggiungendo un totale di 320 milioni di utenti attivi mensili.