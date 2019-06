Maximo Ibarra è il nuovo Ceo di Sky Italia. Assumerà la carica a partire dal 1 ottobre e riporterà ad Andrea Zappia, alla guida dell’area europea continentale di Sky.

Ibarra, nella giornata di ieri, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Ad di Royal Kpn, operatore olandese, società per la quale il manager continuerà a lavorare nei prossimi mesi per assicurare un efficace passaggio di consegne al suo successore, che – al momento – non ha ancora un nome.

Nato in Colombia, Ibarra è laureato in Scienze Politiche ed Economiche all’Università La Sapienza di Roma e si è specializzato alla London Business School. Gran parte della sua carriera lavorativa si è svolta in Italia: Ibarra annovera infatti esperienze in Fiat, Telecom Italia, Vodafone, Benetton e Wind, dove ha gestito responsabilità sempre maggiori in ambito marketing e commerciale fino ad arrivare ad amministratore delegato nel 2012 e, in seguito, Ceo di Wind 3, guidando il gruppo attraverso una complicata fusione.

In Sky, Ibarra avrà il compito di guidare la transizione dell’azienda – ora di proprietà del gruppo Comcast – verso l’offerta di servizi telefonici e in streaming.