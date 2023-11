MediaTek sfida Qualcomm con nuovo SoC Dimensity 9300

MediaTek ha lanciato il suo ultimo SoC, il Dimensity 9300, con un focus marcato sulla potenza e la velocità. Questo chip, realizzato con una tecnica di incisione a 4 nm, offre un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto al suo predecessore, il Dimensity 9200. Con quattro core ARM Cortex-X4 che possono raggiungere i 3,25 GHz e quattro Cortex-A720 a 2,0 GHz, garantisce prestazioni eccezionali, con un aumento del 15% in single-core e del 40% quando tutti i core sono attivi.

Cache L3 potenziata e prestazioni fluide

La memoria cache L3 è stata incrementata del 30%, raggiungendo 18 MB, il che significa un’elaborazione più rapida ed efficiente dei dati. In combinazione con una RAM all’avanguardia e una memoria flash ultraveloce, il Dimensity 9300 offre un’esperienza fluida nell’esecuzione di applicazioni e giochi.

GPU ARM Immortalis-G720 per il gaming

Per il gaming e le attività grafiche intensive, il SoC è equipaggiato con l’ARM Immortalis-G720, una GPU potente con ben 12 core. Questa GPU offre il 46% di prestazioni in più nei giochi con ray tracing, consumando il 40% in meno di energia e gestendo meglio la memoria.

Imagiq 990: fotografia e video di alta qualità

L’ISP Imagiq 990 consente di scattare foto in RAW a 18 bit, supporta fotocamere fino a 320 megapixel e registra video in 4K con effetto bokeh o addirittura in 8K.

Connettività avanzata e schermi eccezionali

Il Dimensity 9300 supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per uno scambio di dati ultraveloce. Per quanto riguarda il display, è compatibile con schermi 4K con refresh rate di 120 Hz e offre qualità Ultra HDR per un’esperienza immersiva.

I primi dispositivi

I primi telefoni ad adottare questo chip, come il VivoX100, promettono prestazioni straordinarie. Mentre MediaTek mostra ambizioni chiare con il Dimensity 9300, resta da vedere come Qualcomm risponderà. Tuttavia, una cosa è certa: i consumatori avranno accesso a smartphone sempre più potenti ed efficienti.