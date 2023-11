Mediaworld lancia la strategia per il Black Friday

In base a una recente analisi GFK effettuata per conto di MediaWorld circa la situazione ed il clima attuale dei consumi in Italia emerge come, dopo una tendenziale ripresa a fine 2022, il sentiment dei consumatori abbia subito una svolta in negativo.

Fra le principali ragioni di queste prospettive a tinte fosche dei consumatori italiani, GFK rileva il perdurare del periodo inflattivo, la riduzione dei contributi welfare e una situazione geopolitica globale particolarmente delicata, sia in territorio europeo che nell’area del Mediterraneo. Questo scenario complesso ha spinto il 68% degli italiani ad introdurre strategie di risparmio con l’obiettivo di conservare il livello di benessere e gratificazione personale: ricerche multicanale, scelte antispreco e una predilezione per le performance assolute nell’intero ciclo di vita di prodotto, risultano, infatti, gli elementi top of mind del consumatore nel 2023.

Se da un lato, dunque, l’anno si caratterizza per un sentiment non positivo, riemerge con tutta la sua forza l’attrattività del Black Friday che, sempre secondo l’analisi GFK, è ritenuto di assoluta rilevanza dal 60% della popolazione e, in particolare, da GenZ, Millenials e GenX. I consumatori, infatti, cercano alleati forti che li supportino e sostengano nel processo d’acquisto verso scelte di qualità e di indiscutibile value for money. Non da ultimo, emerge come ben il 78% degli italiani ritenga la comunicazione e la vicinanza dei retailer decisiva e utile alle scelte d’acquisto, sia in fase di scoperta ma, anche e soprattutto, durante l’atto d’acquisto vero e proprio.

“Come leader di mercato percepiamo come una nostra precisa responsabilità portare innovazione e approcci inediti che mettono al centro i clienti con iniziative che siano in grado di ribadire la vicinanza alle loro esigenze e la nostra capacità di anticiparle” Commenta Guido Monferrini Amministratore Delegato MediaWorld “In un momento oggettivamente complesso e dove in molti vedono tutto nero, ci è sembrato fondamentale dare un segnale forte, con iniziative promozionali che si susseguiranno su tutto novembre e una campagna ad alto impatto e che restituirà tono e colore a questo 2023”.

MediaWorld, infatti, in un contesto in cui le promozioni del Black Friday si assomigliano tutte e hanno il solito colore nero a fare da sfondo, lancia una campagna per raccontare l’unicità del proprio Black Friday in maniera sorprendente. Perché il Black Friday di MediaWorld sarà molto più che un giorno di offerte: durerà un mese, con prodotti in offerta sempre vari e occasioni per ingolosire tutti. Ci sarà dunque un solo modo per definirequesto Black Friday: il più colorato di sempre.

La campagna Mediaworld con The Jackal

È con questo claim che parte la nuova campagna firmata Armando Testa che ha un protagonista d’eccezione, molto conosciuto sia sui social che in TV, grazie a programmi di successo come LOL – Chi ride è fuori, Italia’s Got Talent e Pechino Express: Gianluca Fru. Uno dei noti talent del collettivo The Jackal, che si è fatto amare sia dalla Gen Z che dai millennials con la sua comicità e il suo atteggiamento curioso e irriverente, rappresenta, infatti, il carattere ideale per raccontare il cambiamento che MediaWorld vuole portare avanti con il prossimo Black Friday.

Dal suo appartamento tutto nero, Fru invocherà un Black Friday più colorato e con offerte più varie da cui lasciarsi stupire: Fru chiederà, infatti, un Black FrUday. Così, wave dopo wave, offerta dopo offerta, MediaWorld lo accompagnerà in un mondo nuovo, super colorato e pieno di offerte imperdibili.

Le dichiarazioni

“La scelta di un testimonial come Gianluca Fru, riflette a pieno il nostro approccio ironico ma sempre attento a tutte le sensibilità. Tutti potremo, infatti, identificarci con un personaggio dalla simpatia contagiosa e che, tramite la sua leggerezza e auto-ironia, ci invoglierà a guardare con fiducia alle piccole e grandi sfide che caratterizzano la quotidianità di tutti noi”. Commenta Vittorio Buonfiglio COO MediaWorld