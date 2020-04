Mediaworld Samsung Night: la notte dei super sconti

C’è la Samsung Night sull’ecommerce di Mediaworld. Una notte dedicata ai prodotti dell’azienda sudcoreana, offerti naturalmente con forti sconti. Un’occasione per i consumatori, di comprare uno smartphone, un tablet o uno smartwatch, a un prezzo speciale.

La Samsung Night è iniziata e si protrarrà per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba. Una promozione insolita ma suggestiva, partita alle 21 di questa sera e che terminerà alle 9 di domani, 29 aprile.

Oltre ai prezzi super scontati, Mediaworld assicura la consegna standard gratuita a tutti colori che acquisteranno un prodotto Samsung.

Ci sono tanti, tantissimi smartphone di tutte le fasce, dal Galaxy Note 10 e Note 10+, ai modelli della serie A, passando per i dispositivi della serie S del 2019.

È possibile scegliere la consegna a domicilio (che come detto è gratuita) o il ritiro presso un punto vendita fisico di Mediaworld. Per i prodotti con un prezzo premium c’è anche la possibilità del pagamento a rate. In questo caso, la dilazione avviene con tasso zero.

Per vedere tutte le offerte della Mediaworld Samsung Night potete cliccare QUI.