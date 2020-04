Ubsound ha lanciato Feel, la sua nuova serie di diffusori high-end, interamente realizzata a mano nel cuore di Milano.

Espressione del totale “made in Italy”, Feel sarà disponibile in due versioni: il modello FL32 da scaffale bookshelf o piantana e il modello FL38 da pavimento floorstanding. Quattro le varianti di colore: Nero elegant, Bianco brilliant, Rosso sport, Giallo fashion. Il legno esterno dei diffusori è rifinito con una speciale verniciatura multi-strato laccata, ultraresistente e antigraffio.

Ogni singolo prodotto è inoltre numerato e, in virtù della sua manifattura, unico al mondo.

Tecnologia audio di eccellenza

Per la realizzazione della serie Feel, che Ubsound garantisce per tre anni, il produttore ha implementato la propria tecnologia audio HDNSS (High Definition Natural Sound Signature) alla quale si deve il successo della Serie top di gamma (Serie Velvet). L’obiettivo è quello di restituire un suono naturale, non elaborato né modificato. I diffusori UBSOUND riproducono con alta fedeltà un’impressionante quantità di dettagli acustici restituendo un palcoscenico sonoro perfetto. La firma acustica è lievemente calda grazie all’esclusiva implementazione del bass-reflex asimmetrico con curvatura a 45° che gioca un ruolo fondamentale nell’omogeneità della propagazione delle frequenze basse sotto i 200Hz.

La compatibilità della serie Feel è molto ampia. Questi diffusori passivi possono infatti essere collegati a una vasta gamma di amplificatori che abbiano un output di potenza fino a 100 W per canale a 8 Ω di impedenza, inclusi amplificatori digitali, stato solido, integrati, analogici, valvolari, classici o classe A, ad alta corrente, normali impianti stereo a 2 canali, sistemi compatti e sistemi 5+1 utilizzando i 2 diffusori come frontali nei canali destro e sinistro.

I diffusori Feel sono adatti anche al sistema “pure direct line” (a zero equalizzazione) presente su alcuni amplificatori. Adatti anche per chi vuole semplicemente sostituire i diffusori del proprio stereo in casa per raggiungere prestazioni sonore nettamente superiori. Adatti sia per gli ascoltatori più esigenti che per uso professionale.

Prezzo e disponibilità serie Feel

Feel è disponibile in due versioni: il modello FL32 costa 2.000 euro la coppia mentre il modello FL38 ha un prezzo di 2.500 euro la coppia.

Feel è si può acquistare sul sito ufficiale del produttore con spedizione a partire dal 25 maggio. I preordini sono attivi da oggi.