Meizu cambia mercato: dagli smartphone all’intelligenza artificiale

La notizia è ufficiale: Meizu sta per abbandonare il mondo degli smartphone. Passerà, invece, all’intelligenza artificiale, che la compagnia ha descritto come “il futuro”. Secondo un post su Weibo, il team che in precedenza stava lavorando sul sistema operativo FlymeOS sarà ristrutturato per lavorare su nuovi dispositivi basati sull’intelligenza artificiale.

Shen Ziyu, Presidente e CEO di Xingji Meizu Group, ha spiegato che la scelta è dovuta al fatto che non conviene più competere nel mercato degli smartphone. L’utente medio, infatti, fa il cambio del proprio telefono soltanto ogni quattro anni, e con tutti i maggiori rivali che offrono modelli prestazioni comparabili è più facile cambiare completamente campo.

Un nuovo sistema operativo mobile di Meizu basato sull’IA sarà lanciato nel 2024, e il primo prodotto hardware sarà rilasciato entro la fine dell’anno. Il supporto per gli attuali smartphone rimarrà, ma è ormai da un po’ che Meizu è assente nella scena internazionale, quindi per la maggior parte degli utenti non cambierà molto.