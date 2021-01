Mercato tablet: mai così bene come nel 4° trimestre 2020

Secondo i dati pubblicati oggi dall’istituto di ricerca Canalys, il mercato dei tablet ha registrato un picco di vendite nel quarto trimestre del 2020.



I produttori hanno spedito 52,8 milioni di tablet in tale periodo, una cifra che rappresenta il volume più alto di sempre. L’analisi di Canalys ha anche rivelato che le vendite di Chromebook sono salite alle stelle, con 11,2 milioni di spedizioni nel quarto trimestre del 2020 e 30,7 milioni nell’anno solare.



Si tratta quasi di un raddoppio rispetto al 2019, anno in cui erano stati spedite solo 14,7 milioni di unità.



Apple – e questa non è una sorpresa – ha dominato il mercato dei tablet con 19,2 milioni di iPad, il volume più alto registrato dal 2014. Al secondo posto c’è Samsung, con 9,9 milioni di unità spedite.

Gli ultimi tre mesi del 2020 sono stati estremamente positivi anche per Lenovo che ha aumentato le sue spedizioni del 125%, da 2,5 milioni a 5,6 milioni, spingendo l’azienda nella Top 5. Huawei è stato l’unico produttore a non capitalizzare la situazione: le sue spedizioni sono scese del 24% nel quarto trimestre del 2020, consentendo ad Amazon e Lenovo di ridurre la distanza con il terzo posto.

Canalys ha anche pubblicato un’analisi globale del mercato di PC, notebook e tablet. Lenovo ha mantenuto il primo posto per il 2020 con 87 milioni di dispositivi spediti, ma le ottime prestazioni dei Macbook di Apple hanno consentito all’azienda californiana di conquistare il secondo posto, davanti a HP, Dell e Samsung. L’intero mercato ha visto 458,2 milioni di dispositivi spediti, con un aumento del 17% rispetto al 2019.