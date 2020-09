Mercedes Vision AVTR: un video concept futuristico ispirato ad Avatar

Quando è stata presentata nel gennaio 2020, la Mercedes Vision AVTR sembrava una macchina venuta dal futuro con la differenza che questo concept si è mostrato in un video di tredici minuti, durante il quale il presentatore di Top Gear, Felix Smith, ha avuto la possibilità di salire a bordo per provare questa macchina atipica.

Ricordiamo alcune importanti informazioni su questa automobile che non è destinata a diventare un modello di serie. La visione AVTR trae volontariamente la sua ispirazione dall’universo di Avatar e cerca di portare alla ribalta un’interazione tra uomo, macchina e natura. La sua cabina a forma di bozzolo ospita quindi un’unità di controllo che assomiglia a un touchpad inclinabile.

“Invece di un volante tradizionale, l’elemento di controllo multifunzione al centro della console consente a uomini e macchine di fondersi”, ha scritto l’azienda alla star dieci mesi fa. Regolando la sua inclinazione, questa celebre consolle permette poi di gestire la direzione e la marcia del veicolo. Qui non sono coinvolti volante o pedale.

Mercedes dà il posto d’onore anche ai materiali riciclabili legati alla natura: negli interni viene introdotta la pelle vegan Dynamic, che ha il pavimento in legno. “Non volevamo solo creare un veicolo”, ma piuttosto un “organismo vivente”, spiega Gorden Wagener, direttore del dipartimento di design di Daimler.

Lato batteria, il gruppo di tutto il Reno menziona una tecnologia rivoluzionaria basata sulla chimica organica e sul grafene, che si dissocia completamente dai metalli rari solitamente usati. Qui però siamo alla fantascienza.

Il presentatore danese Felix Smith ha avuto il privilegio di salire a bordo di questa macchina sbalorditiva, che può muoversi come un granchio – come il futuro pick-up elettrico di Hummer – grazie a quattro ruote in grado di posizionarsi nella stessa asse (fino a un massimo di 30 gradi). Il Vision AVTR è così in grado di muoversi in diagonale.