Meta Quest 3: Il nuovo visore promette un’esperienza migliorata a un prezzo allettante

Meta continua ad avanzare nella realizzazione del Metaverso con il suo ultimo visore per la realtà virtuale, il Meta Quest. Dopo il successo del Meta Quest 2 e del Meta Quest Pro, ora è il momento del nuovo modello di punta, che potrebbe conquistare un vasto pubblico grazie al suo prezzo interessante.

Il Meta Quest 3 rappresenta un miglioramento su tutti i fronti. A tre anni di distanza dalla seconda versione, il visore di punta di Meta (ex Oculus) si impegna a rimanere accessibile. In un video pubblicato su Facebook, Mark Zuckerberg afferma che si tratta del “primo visore consumer con realtà mista a colori ad alta definizione”, sebbene in realtà non lo sia.

Dal punto di vista del design, le tre pastiglie che circondano la parte anteriore del casco sono l’unico elemento distintivo. Si presume che ospitino sensori e telecamere per la localizzazione del casco nell’ambiente circostante e per la registrazione. Questo permette al casco di offrire un’esperienza di realtà mista, consentendo di vedere attraverso il visore e contemporaneamente ciò che accade intorno a noi.

Il Meta Quest 3 è più sottile del 40% rispetto al suo predecessore e offre un comfort migliorato. Inoltre, gli schermi sono stati migliorati per una maggiore definizione. Anche i controller sono stati aggiornati con joystick più ergonomici.

Tutto ciò è supportato dall’ultimo chip di Qualcomm, che offre prestazioni doppie rispetto al modello precedente. Meta pubblicizza questo visore come ancora più potente del Meta Quest Pro, il che si traduce in una migliore resa grafica e una maggiore fluidità nei giochi.

Mark Zuckerberg ha anche affermato che oltre 500 giochi e applicazioni sono compatibili con il visore. In realtà, si tratta della stessa libreria disponibile per il Meta Quest 2, ma sono previsti nuovi contenuti in occasione del lancio del Meta Quest 3.

Meta sta cercando anche di democratizzare la realtà mista, ovvero la fusione tra realtà virtuale e realtà aumentata. Con questo visore, Meta vuole rendere la realtà mista accessibile a tutti. Al centro di questo progetto c’è la tecnologia Meta Reality, che promette una resa cromatica eccezionale e un’interazione efficace tra il mondo fisico e quello virtuale. Ad esempio, si potrà proiettare un tavolo da gioco virtuale sul tavolo reale o posizionare un cavalletto virtuale al centro del salotto.

Il Meta Quest 3 sarà lanciato a $ 499 negli Stati Uniti questo autunno, nella versione con 128 GB di spazio di archiviazione. Non è ancora noto se ci sarà una versione con maggiore spazio di archiviazione. Tuttavia, il visore sarà disponibile anche in Italia, come indicato sulla pagina Meta dedicata al lancio, che riporta un prezzo di 569,99 euro.