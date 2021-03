Mi Smart Projector 2 Pro ufficiale: arriva in Italia la “Smart Home Cinema”

Si amplia l’ecosistema Xiaomi e tra smartphone, smartwatch e domotica, arriva in Italia anche Mi Smart Projector 2 Pro per portare nuove emozioni cinematografiche nelle case degli italiani.

Il nuovo Smart Projector 2 Pro è un proiettore per l’utilizzo domestico con risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel), una luminosità fino a 1300 ANSI lumen e un supporto HDR10 per un maggiore contrasto di colori. Il reparto audio è affidato alla presenza di altoparlanti integrati da 10W con supporto alla decodifica DTS-HD e Dolby Audio™ per garantire una qualità audio cristallina su tutte le fonti audio.











Per risparmiare all’utente il fastidioso lavoro di posizionamento dello schermo, il dispositivo supporta la correzione trapezoidale omni-direzionale, provvedendo all’allineamento automatico delle dimensioni dello schermo e formando un rettangolo perfetto sulla parete da qualsiasi direzione entro i 40°.

Il software è interamente basato su Android TV e compatibile con Chromecast e Google Assistant a cui è associato un telecomando con supporto della voce utilizzabile a 360° per la propria smart home.

Prezzo e uscita

Xiaomi Mi Smart Projector Pro 2 sarà disponibile a partire dal mese maggio presso Mi Store Italia e su Amazon al prezzo consigliato di 999,99 euro.