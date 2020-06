Microsoft ha creato un antivirus per Android

Installare un antivirus su un dispositivo Android si rivela il più delle volte un’azione superflua se l’origine delle app scaricate è quella del Play Store di Google. Tuttavia, l’iniziativa di Microsoft potrebbe suscitare una certa curiosità. Proprio oggi, infatti, i team di Windows Defender hanno svelato Microsoft Defender ATP, un antivirus fatto e finito per Android.

Microsoft spiega nell’annuncio che il software è rivolto alle aziende come soluzione per limitare l’accesso a determinati dati da dispositivi ritenuti a rischio. Inoltre, tutti gli eventi e gli avvisi saranno centralizzati in un’unica interfaccia nel centro sicurezza Microsoft Defender. Le aziende saranno in grado di “Mettere in atto una forte sicurezza garantendo al contempo che i loro dipendenti rimangano produttivi mentre lavorano sui loro dispositivi Android”.

Per proteggersi dai malware, Kanishka Srivastava, Senior Program Manager di Microsoft, spiega che le scansioni vengono eseguite all’istante e, nel caso in cui venga scaricata un’applicazione sicura, l’utente finale vedrà una notifica di conferma”.

Per proteggersi dalle attività di phishing, Microsoft Defender ATP promette di bloccare collegamenti pericolosi inviati da SMS, e-mail o applicazioni di messaggistica. Inoltre, la tecnologia Defender SmartScreen interna viene sfruttata per contrastare piattaforme dannose che tentano di creare connessioni di rete pericolose.

Per provare in anteprima la prima versione di Microsoft Defender ATP potete andare a questo INDIRIZZO.