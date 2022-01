Microsoft pubblica i dati di Windows 11: gli utenti sono soddisfatti

In un post sul sito web ufficiale Microsoft ha tirato le somme dei risultati di Windows negli ultimi due anni. I risultati sono ampiamente positivi, e mostrano un tasso di adesione molto elevato.

Sono 1,4 miliardi gli utenti globali di Windows 10 e 11. La pandemia ha sicuramente aiutato: il tempo di utilizzo medio è aumentato del 10% durante la quarantena. Dato interessante è che gli utenti di Windows 11 spendono il 40% in più di tempo davanti al computer rispetto a quelli di Windows 10.

Gli utenti sono insomma molto soddisfatti dall’ultimo aggiornamento, anche rispetto ai precedenti. Il tasso di adozione di Windows 11 da Windows 10 è il doppio rispetto a quello da Windows 8 a Windows 10. Ci sono stati alcuni problemi coi processori AMD, e anche qualche bug e problemi di performance, ma sembrano essere stati tutti risolti.

In coda al post, Microsoft ha anche annunciato che la distribuzione di Windows 11 sta raggiungendo la sua fase finale, molto in anticipo rispetto al piano di fine 2022. Si tratta sempre di dati forniti da Microsoft, ma sembra che in generale questa sia riuscita a mantenere i propri utenti decisamente soddisfatti.