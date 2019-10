Microsoft Surface da oggi in vendita

Annunciati a New York lo scorso 2 ottobre, sono ora disponibili anche in Italia i nuovi dispositivi portatili Microsoft Surface. Parliamo dunque di Surface Laptop 3, nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, e Surface Pro 7 nell’unico taglio con display in alta risoluzione da 12,3 pollici. Ci sarà invece da aspettare qualche settimana per l’arrivo di Surface Pro X.

La nuova gamma di dispositivi Microsoft evolve e affina le caratteristiche dei precedenti modelli, per consentire un’ergonomia e un’esperienza d’uso ancora più gratificante – sia per l’utente business sia per quello consumer – grazie anon solo a una maggior potenza di elaborazione fornita dalla decima generazione di Cpu Intel Core, ma anche ad alcune caratteristiche funzionali come la tecnologia di fast charging (80% di ricarica in meno di un’ora) e la presenza su tutti i modelli della porta Usb Type-C. Tutto ciò per reificare, ancora una volta, un concetto caro a Microsoft: la tecnologia deve adattarsi all’utente e non viceversa.

Evoluzione, dicevamo, ma non rivoluzione perché i nuovi Surface affondano le proprie radici in una gamma che, nata nel 2012 con il Surface RT, si è modificata nel tempo mantenendo sempre come stella polare il mix di design, grande cura costruttiva e grande portabilità. Eccoli dunque in dettaglio.

Microsoft Surface Laptop 3

Surface Laptop 3 è disponibile nelle varianti con display da 13,5 e 15 pollici si propone come il laptop perfetto per ogni giorno, è due volte più veloce e garantisce un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa (fino a 10,5 ore). Entrambi i formati sono dotati sia della porta USB-A sia di quella USB-C e supportano un processore Intel Core di decima generazione. In più, per chi desidera prestazioni grafiche senza precedenti, Surface Laptop 3 da 15’’, garantisce performance grafiche migliorate grazie al nuovo processore AMD Ryzen Surface Edition presente nella versione Consumer.

I modelli dispongono inoltre di doppio microfono ad ampio raggio, che facilita l’interazione vocale, SSD rimovibile, pad del 20% più ampio rispetto alla versione precedente e fino a 11,5 ore di autonomia. Surface Laptop 3 è da oggi disponibile anche incolorazione Black con prezzi a partire da 1.169 euro per il 13,5 pollici e di 1.399 euro per il 15 pollici per i clienti consumer.

Microsoft Surface Pro 7

Sempre da oggi è disponibile anche il nuovo 2-in-1 Surface Pro 7, che garantisce una velocità due volte maggiore rispetto al modello precedente. Dispone di display da 12,3 pollici, Cpu Intel Core 10, microfoni migliorati e porta Usb-C. Ottimizzato per l’uso con Microsoft Office 365, Surface Pro 7 è disponibile a partire dal prezzo consigliato di 919 euro per i clienti consumer. Tagli di memoria da 8 e 16 GB e storage da 128 Gigabyte fino a 1 Terabyte.

Oltre alle configurazioni Consumer, la linea Surface propone Laptop 3 e Pro 7 anche nella versione commercial, sfoggiando feature studiate appositamente per le esigenze aziendali, come ad esempio l’inclusione di Windows 10 Pro, Advanced Exchange Service 10 senza costi aggiuntivi e il supporto per Windows Autopilot. Le aziende che desiderano ampliare il proprio parco macchine e scegliere il meglio della tecnologia per incrementare la produttività, possono acquistare Surface Laptop 3 da 13,5’’ e da 15’’ sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati rispettivamente a partire da 1.269 euro e 1.499 euro, e Surface Pro 7 a partire da 1.019 euro.