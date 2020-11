Microsoft Teams si aggiorna per ospitare fino a 1.000 partecipanti a call

Microsoft sta per aggiungere alcune nuove funzionalità alla sua piattaforma Microsoft Teams, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza dei tanti utenti che usano l’app per videocomunicare.



Ora, come riporta il portale TechRadar, le chat di gruppo saranno presto in grado di ospitare fino a 1.000 partecipanti.



Il nuovo aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a novembre e aumenterà l’attuale limite di 300 persone per call. Il limite oggi in essere, infatti, rischia di non essere sufficiente per supportare le esigenze delle grandi organizzazioni che desiderano avere una teleconferenza capace di coprire tutte le esigenze aziendali.



Gli attuali principali concorrenti di Microsoft Teams, che offrono soluzioni di comunicazione per le aziende che lavorano in remoto, sono Cisco Webex e Zoom, che hanno attratto molti utenti negli ultimi mesi.



Oltre ad aumentare il numero di partecipanti per singola chiamata, Microsoft ha anche affermato che le presentazioni di sola visualizzazione (one to many) avranno un limite (aumentato) di 20.000 spettatori a partire da gennaio 2021. Inoltre, gli utenti di Teams saranno in grado di ospitare fino a 50 eventi contemporaneamente.