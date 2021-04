Microsoft xCloud arriva su iPhone

Microsoft ha annunciato l’arrivo del cloud gaming Xbox su PC, iPhone e tablet Windows 10 come parte di una beta limitata. Il programma di test sarebbe disponibile solo per membri selezionati di Xbox Game Pass Ultimate e funzionerà tramite browser web.

In altre parole, se si vuole giocare nel cloud su iPhone, non si avrà bisogno di un’app dedicata poiché il servizio sarà disponibile direttamente nel browser. Sui dispositivi Apple, si potrà utilizzare Edge, Google Chrome o Safari e Microsoft afferma che questo approccio ha consentito di rendere tutto il più semplice possibile.

E’ da tenere presente che questo è solo un programma limitato e Microsoft stessa selezionerebbe i giocatori per far parte del test.

“La versione beta limitata è il nostro momento per testare e imparare; invieremo continuamente più inviti ai giocatori in tutti i 22 paesi supportati, valuteremo il feedback, continueremo a migliorare l’esperienza e aggiungeremo supporto per più dispositivi. Il nostro piano è quello di iterare rapidamente e di aprirci a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi in modo che più persone abbiano l’opportunità di giocare a Xbox in modi completamente nuovi “, ha affermato la società nell’annuncio di oggi.

Controller e supporto touch

Per giocare ai giochi Xbox nel cloud, si avrà bisogno di un controller Bluetooth o connesso tramite USB, sebbene su iPhone siano supportati anche i controlli touch.

Inutile dire che all’inizio non tutto funzionerà correttamente ma l’azienda afferma di voler mettere a punto l’esperienza non appena il programma sarà disponibile per più tester.

“Coloro che ricevono un invito hanno solo bisogno di un controller Bluetooth o USB compatibile o possono utilizzare controlli touch personalizzati per più di 50 giochi per iniziare a giocare e testare. Nelle prime fasi della beta, ci concentreremo sulla messa a punto delle funzionalità e sulla creazione di un’esperienza coerente su tutte le piattaforme, assicurandoci al contempo che i giochi funzionino al meglio “, afferma la società.

I primi inviti verranno inviati ai giocatori selezionati domani.