I migliori smartphone per giocare a poker online

All’inizio del poker online, Internet era ancora molto lontano dall’essere democratizzato sui dispositivi mobili come lo è oggi, e solo pochi privilegiati o precursori hanno osato fare il grande passo. A livello di poker mobile stesso, le opzioni erano ancora molto limitate: gli abbonamenti a Internet non erano sempre veloci, non tutte le poker room online offrivano software compatibili e, per coloro che lo facevano, le versioni di questi software erano ancora lontane dall’essere utilizzabili al 100%.

In questo articolo vi sveleremo le basi di ciò che devi sapere sul poker mobile ed elencheremo una selezione dei migliori smartphone su cui poter scaricare le migliori app poker in Italia.

Perché il poker mobile è diventato così popolare ?

Innanzitutto, i telefoni cellulari (che ora si chiamano smartphone), sono diventati potenti quanto alcuni computer che ancora usiamo. Improvvisamente, non c’è più alcuna differenza tra ciò che puoi fare sul tuo telefono e sul tuo PC desktop o laptop.

Quindi, questi nuovi “telefoni per tutti gli esigenze” hanno creato una nuova tendenza e nuove esigenze tra i consumatori.

Tra questi, lo “smartphone” non è più solo un telefono, ma è diventato anche un vero e proprio assistente personale per navigare, orientarsi (con il GPS), organizzarsi e, naturalmente, anche giocare. Da qualsiasi luogo.

Questo è ovviamente uno dei vantaggi degli smartphone, sempre più compatti pur avendo schermi più grandi e leggibili: potersi dedicare ad attività divertenti appena si ha pochi minuti di tempo..

Il poker è quindi cresciuto in popolarità: naturalmente è aumentata anche la domanda di giocare a poker online fuori casa.

I siti di poker online hanno dovuto quindi provare un aumento di un software che soddisfare questa nuova domanda, un rischio di molti giocatori e clienti.

Mentre le applicazioni di gioco, leggere, colorate e divertenti, hanno rapidamente riscosso un enorme successo, il poker ha impiegato un po’ più di tempo per prendere piede.

Infatti, anche una volta che il software del poker mobile è stato più o meno sviluppato in termini di compatibilità e giocabilità (comprese le versioni in Java e poi HTML5 senza download per browser), tutte le funzioni non erano necessariamente presenti.

Per giocare a soldi senza avere una connessione affidabile diventava rischioso in partite a volte lunghe e che non era possibile fermare o mettere in pausa.

Fortunatamente, gli operatori di poker ci hanno pensato e negli ultimi anni hanno inventato nuove forme di poker adattate al gioco veloce richiesto dagli utenti. E oggi, il poker mobile a volte è molto diverso dal poker come lo conoscevamo ancora 10 anni fa.

Cosa significa questo per i giocatori di poker?

Ciò significa che oggi puoi trovare nuove varianti del poker veloce, sia per cash game che per tornei, chiamate “rush poker”, “zoom poker”, “speed poker”, “espresso”, “spin & go. “, …

Quali sono i migliori dispositivi per giocare a poker online?

Sicuramente uno degli aspetti principali da valutare è quello di avere un grande display e una connessione 5G a bassa latenza. Ecco la lista completa dei migliori smartphone:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Find X3 Neo 5G

OnePlus 9 Pro 5G

Sony Xperia 1 III (5G)

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Reim Not 10 5G

Tutti questi telefoni offrono l’accesso allo store applicazioni Android da cui poter scaricare le migliori app per giocare a poker online.