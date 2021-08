Millennials: gli accessori tech di cui non possono fare a meno

Ormai è diventata una pratica piuttosto comune classificare le tendenze associate a gruppi di persone della stessa età suddividendole in generazioni differenti, per questo motivo oggi si sente parlare sempre più spesso di Baby Boomers, Gen X, Millennials e di Gen Z. In questo articolo andremo ad approfondire alcune tendenze tech legate al mondo dei Millennials, ovvero i giovani nati tra il 1997 ed il 1981, che attualmente rappresentano la generazione più numerosa rispetto alle altre e anche una tra le più interessate al digitale e allo sviluppo tecnologico. Scopriamo quindi quali sono gli accessori tech di cui i Millennials non possono fare a meno.

Smartphone: primo fra tutti i device indispensabili, e non stupisce, è il cellulare. Tra i Millennials è stata stimata una media di utilizzo giornaliero che si aggira attorno alle 4 ore, una parte consistente della giornata (quasi il 24%) e il tempo di permanenza medio aumenta se si considera la generazione immediatamente successiva, ovvero la Generazione Z. Le principali ragioni di utilizzo riguardano ovviamente l’uso dei social network e dei siti di messaggistica istantanea, seguito da quello delle app per dispositivi mobili, che vanno dall’intrattenimento al fitness, passando per il food delivery e lo streaming.

Smartwatch: ecco un altro accessorio importantissimo, una vera e propria moda non solo per gli amanti della tecnologia ma anche per chi desidera semplicemente aggiungere quel quid in più al proprio outfit. I principali utilizzi dello smartwatch, oltre alle funzionalità legate al controllo delle notifiche in entrata dallo smartphone, sono legati al fitness e al benessere, non a caso questa generazione cura molto lo stato di salute del proprio corpo. Quindi, per sintetizzare, i Millennials adorano gli smartwatch, sia per un fine meramente estetico, sia nella loro funzione di controllo delle app e dei progressi in ambito sportivo.

E-cig: un’altra tendenza diffusa è legata all’utilizzo della sigaretta elettronica, si stima che circa un Millennial su dieci ne faccia uso. In realtà questo piccolo device si sta rapidamente diffondendo anche tra la Generazione X, e i motivi sono essenzialmente gli stessi: prima di tutto perché ormai è facilissimo reperire le sigarette elettroniche anche online su alcuni portali dedicati, che mettono a disposizione diversi modelli di e-cig dai design sempre diversi ed accattivanti; in secondo luogo perché le loro essenze originali e piacevoli da gustare rappresentano un’ottima occasione per assaporare il piacere di una sigaretta senza le conseguenze legate all’uso del tabacco, non a caso si tratta di uno strumento utile per ridurre l’utilizzo della sigaretta tradizionale o per aiutare a smettere definitivamente di fumare.

In sintesi, i Millennials sono una tra le generazioni più tech in assoluto, non solo per quanto riguarda l’utilizzo di internet o dei social media, ma anche e soprattutto per via dell’uso dei tanti device hi-tech che li accompagnano nella loro vita quotidiana.