Modificare le foto per i social gratuitamente: le migliori app

Ai tempi dei social network quando vediamo una foto sul web dobbiamo sempre chiederci se sia uno scatto originale o se è stato modificato prima della pubblicazione. Le foto che vediamo sui social, infatti, sembrano tutte perfette ma ad utilizzare i programmi o le applicazioni di fotoritocco non sono solo i professionisti. Vediamo come si possono modificare foto anche senza averlo mai fatto prima.

Modificare foto: i primi passi del fotoritocco

Tutti possono usare dei programmi o delle applicazioni per il fotoritocco per ricorrere ai danni di inquadrature storte, dell’esposizione sbagliata alla luce o semplicemente per rendere l’immagine più piacevole ravvivando i colori. Se si vogliono modificare le foto dal PC il sistema Windows, anche se si può scaricare anche su iOS, ha un programma gratuito e che non necessita di connessione internet per l’editing delle foto: Paint. Usato da sempre anche dai bambini, oggi il programma è stato aggiornato e migliorato rappresentando uno strumento efficace soprattutto se si vuole ridimensionare o ritagliare le immagini. Ovviamente rispetto ai programmi a pagamento Paint può essere definito rudimentale ma è comunque uno strumento utile.

Se si possiede un dispositivo Apple, invece, il programma predefinito per modificare le immagini è Anteprima. Questa applicazioni ha le stesse funzionalità di Paint e permette anche di aggiustare i colori di un immagini anche se in maniera molto rudimentale. Altra app di iOS utilizzata per modificare immagine è Foto e si trova su tutti i dispositivi Apple compresi gli iPhone e iPad. Tuttavia il programma più famoso per modificare le foto da PC rimane Photoshop anche se prevede dei costi per essere utilizzato e per questo è scelto quasi esclusivamente da professionisti.

Modificare le foto: le app migliori

Esistono inoltre molte app per scrivere sulle foto e questa funzionalità è una delle più apprezzate da chi crea contenuti per i social. Negli ultimi anni, a queste si sono aggiunte una serie di app che permettono di modificare le fotografie caricandole direttamente dalla Galleria Foto del vostro smartphone. Rispetto ai programmi per il PC queste app sono sicuramente più semplici ed intuitive da utilizzare e permettono di liberare la creatività di qualsiasi tipo di utente. L’app più completa, e forse anche la più complessa tra quelle elencate, è Photoshop Express, prodotta da Adobe per gli utenti che usano Photoshop sui dispositivi mobili. L’applicazione esiste sia per iOS che per Android ed è gratuita. Sicuramente non avrà le stesse prestazioni di Photoshop ma per iniziare è comunque molto completa.

Un’altra app degna di menzione è sicuramente SnapSeed, anche questa gratuita e disponibile sia per iOs che Android. Distribuita da Google dal 2012, viene usata moltissimo da chi lavora sui social per creare la foto perfetta. L’applicazione permette di apporre alle foto numerosi effetti e filtri, regolarne l’esposizione alla luce, ritagliarle e ridimensionarle. alcune delle funzionalità sono: Calibra immagine, Dettagli, Bilanciamento, Ruota, Ritaglia, Espandi ma ce ne sono anche molte altre. Una volta ultimata la modifica l’immagine può essere salvata direttamente nella Galleria del proprio smartphone o tablet. Altra app molto apprezzata dagli utenti è sicuramente Fotor. La forza di questa applicazione è la sua estrema semplicità uso e anche questa è gratuita. Permette di elaborare in modo semplice tutte le immagini e aggiungere anche del testo alle foto.