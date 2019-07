Amazon sta realizzando il proprio robot per la casa

Lo scorso aprile i ragazzi di Bloomberg hanno svelato che Amazon era a lavoro su un robot domestico dal nome in codice “Vesta” (Dea romana del focolare e della casa) e sembra proprio che lo sviluppo proceda a ritmi serrati. Inoltre, il nuovo rapporto include inediti dettagli sul futuristico aiutante tra cui il supporto per Alexa e le ruote per muoversi liberamente da una stanza all’altra.

Secondo le fonti, infatti, Vesta è in sviluppo ma non è ancora del tutto pronta per la produzione di massa. Si dice che gli attuali prototipi del robot siano discreti, aiutati dall’intelligenza artificiale e dai sensori ma lontani da essere dei validi aiuti per la casa. Grazie poi all’integrazione con Alexa, il robot dovrebbe offrire lo stesso tipo di funzionalità che si ottiene con un dispositivo Echo tra cui chiamate, timer e riproduzioni musicali.

Per altri indizi su come potrebbe essere Vesta, se e quando verrà lanciato, un buon modello potrebbe essere Kuri, il robot sviluppato dalla startup interna di Bosch Mayfield Robotics presentato un anno fa ma mai arrivato sul mercato. Kuri avrebbe dovuto anche registrare video e scattare foto, giocare e interagire con la famiglia.

Nel frattempo, Amazon sta per lanciare lo speaker Echo premium per andare a contrastare i colossi dell’audio nella fascia alta del mercato.