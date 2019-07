Galaxy Note 10: i prezzi partiranno da 999€

Secondo Roland Quand, i prezzi in Europa del Samsung Galaxy Note10 partiranno da 999€. Questo vale per il modello standard mentre il modello Plus (o Pro) costerà 1149€ se le informazioni fornite dovessero trovare conferma.

Mr. Quandt ha anche detto che la memoria di base per il Galaxy Note10 sarà di 256 GB e lo stesso vale per il Galaxy Note10+. Alcune regioni potrebbero ottenere una variante da 128 GB ma i modelli di base nei principali mercati europei saranno spediti con 256 GB di spazio di archiviazione. La fonte ha anche notato che queste informazioni sono state fornite dai rivenditori e possono cambiare in base al mercato e ad altri fattori. Come al solito, per l’Italia ci sarà da aspettarsi qualche decina di euro in più.

Al di là dei dettagli, i prezzi non sono così sorprendenti: quasi tutti gli addetti al settore e i fan si aspettavano che il prezzo finale fosse di circa 1.000€. Non ci sono dubbi sul fatto che la serie Galaxy Note sia la migliore che Samsung abbia da offrire ai propri clienti.

Galaxy Note10 diventerà ufficiale il 7 agosto. Samsung ha rivelato la data di lancio pochi giorni fa condividendo un teaser che includeva una nuovissima S Pen. I due top di gamma saranno lanciati sia nella variante 4G che nella versione 5G.