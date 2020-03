Momo Salah, stella del Liverpool, diventa ambassador di OPPO

Oppo sta per lanciare la serie Reno3 Pro caratterizzata da una fotocamera frontale da 44 Megapixel nella regione del Medio Oriente e dell’Africa. Per celebrare l’occasione, il produttore ha invitato Mohamed Salah, attaccante del Liverpool e della nazionale egiziana come ambasciatore del marchio.



Il lancio ufficiale di Reno3 Pro in Medio Oriente avverrà il 18 marzo. Contemporaneamente partirà una campagna con Salah. Ethan Xue, presidente di Oppo Middle East, ha affermato che le “immense qualità professionali” di Momo Salah sono paragonabili alle “eccellenti capacità fotografiche” della serie Reno3.

Oppo ha collaborato con FC Barcelona, ​​Roland-Garros e Wimbledon, nonché con la Maratona di Boston. L’azienda afferma che tali link “aiutano la comunicazione tra il marchio e i suoi utenti appassionati in tutto il mondo”.



La partnership tra Oppo e Mo Salah ha come obiettivo quello di fare di OPPO un marchio di smartphone globale. Salah, negli ultimi dodici mesi, ha aiutato a portare il Liverpool sul tetto del mondo, conquistando la Champions League a Madrid lo scorso giugno, la Coppa del mondo per club FIFA a dicembre e la Supercoppa europea. Ora si appresta a vincere la Premier League.