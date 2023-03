Moto G Stylus 2023 su Geekbench, le specifiche confermano i leak

Ancora una volta la piattaforma di benchmark Geekbench ci rivela in anticipo nuove informazioni su uno smartphone. Questa volta è il turno di Motorola Moto G Stylus 2023, che è comparso con il nome in codice di XT2315.

Secondo la documentazione, il Moto G Stylus 2023 avrà 4 GB di RAM e utilizzerà Android 13 come sistema operativo. Il processore dovrebbe essere un octacore di MediaTek: non è ancora certo il modello esatto, ma dovrebbe essere un Helio G85 o G88.

Le informazioni terminano qui, ma combaciano con quelle già trapelate in passato su internet. Secondo queste, il Moto G Stylus 2023 dovrebbe possedere configurazioni anche fino a 6 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Inoltre io smartphone, come visibile dal render, avrà una doppia fotocamera posteriore con la più potente da 50 Megapixel. Arriverà con versione sia 4G che 5G, con porta USB-C, jack per le cuffie e pulsante di accensione con il lettore d’impronte integrato. Sarà disponibile nei colori Black Beauty e Crystal Black, e probabilmente non manca molto a un annuncio ufficiale.