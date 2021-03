Il mese scorso un telefono chiamato Moto G100 aveva fatto la sua comparsa su Geekbench. In molti avevano pensato che tale modello potesse essere un Motorola Edge S rinominato per i mercati globali. E così infatti sembra essere.



Oggi sono spuntati alcuni rendering per la stampa dello stesso G100: il dispositivo, in effetti, è identico all’Edge S per il posizionamento dei pulsanti e degli obiettivi della fotocamera, oltre che per i colori.

Il Moto G100 avrà una fotocamera principale da 64 Megapixel alla quale saranno abbinati un sensore ultrawide da 16 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Il dispositivo è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 870.





Il pannello frontale presenta due fori che dovrebbero ospitare due fotocamere, una principale da 16 Megapixel e una ultrawide da 8 Megapixel, mentre il display sarà formato da un pannello LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+.



I rendering del Motorola Moto G100 suggeriscono una tonalità diversa dei colori blu e bianco, rispetto all’Edge S, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un’illusione ottica dovuta alla luce con cui sono stati fotografati.

Al momendo non vi è alcuna data di lancio o alcun prezzo ufficiale, anche se il Motorola G100 dovrebbe costare fra oi 400 e i 500 euro.

Fonte