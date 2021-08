Moto G50 5G Saipan, arrivano i primi dettagli

Dopo il primo Moto G50 5G, lanciato in precedenza quest’anno, Motorola si prepara a presentare un nuovo modello col nome in codice “Saipan“. Su Geekbank sono infatti apparse le specifiche tecniche, che svelano tutte le modifiche rispetto all’edizione base.

In primo luogo, il nuovo Moto G50 5G impiegherà un processore diverso rispetto al predecessore: al posto dello Snapdragon 540 ci sarà il Mediatek Dimensity 700. Per quanto riguarda le altre specifiche, lo smartphone possiederà 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Avrà un display da 6,5 pollici con risoluzione 1600 x 720.

Le fotocamere posteriori saranno tre: sappiamo che quella principale è di 48 MP, ma non sono note le dimensioni delle altre due. Quella per i selfie, invece, è di 13 MP. Infine avrà una batteria da 4.700 mAh, porta USB-C e lettore di impronte digitali laterale.

La data di lancio di Moto G50 5G “Saipan” non è ancora nota, ma probabilmente non è così lontana. Arriverà in due colorazioni: Iron e Cosmo.