Moto RAZR 2023: una nuova foto mostra importanti novità

Arrivano nuove informazioni e una nuova foto del Motorola Moto Razr 2023, la versione dello smartphone pieghevole di Lenovo targata 2023, al momento ancora top secret.

Il dispositivo sarà dotato di un pannello esterno completamente nuovo. L’ultima foto trapelata oggi dalla Rete mostra un pannello posteriore e i pulsanti laterali in un elegante colore rosso. In più, dall’aspetto dell’area delle cerniere, ricaviamo l’impressione che il anche il design della sezione interna, oltre a quella esterna, potrebbe portarci diverse novità.

L’immagine, fornita dal sito 91mobiles, è in linea con ciò che abbiamo visto in precedenza: ci sono due fotocamere e un flash led allineati orizzontalmente, con un fattore di forma particolarmente squadrato, dunque in tema con il precedente Razr.

È troppo presto per ipotizzare quali specifiche potrebbe avrebbe il telefono, ma non è difficile prevedere la presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 2 considerando che il Razr 2022 era stato lanciato con il chipset Snapdragon 8+ Gen 1.