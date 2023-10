Motorola annuncia Edge (2023) con processore Dimensity 7030

Motorola ha presentato lo smartphone Edge+ (2023) a maggio, e ora si aggiunge un nuovo modello. Si tratta infatti del Motorola Edge (2023). Andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche.

Motorola Edge (2023) è alimentato dal processore Dimensity 7030, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il sistema operativo è Android 13, ma il numero di aggiornamenti che questo riceverà è ancora ignoto.

Motorola Edge (2023) è dotato di un display pOLED da 6,6″ con refresh rate di 144Hz e supporto per colori a 10 bit e HDR10+. Lo schermo ha un tasso di campionamento di 360Hz e una luminosità massima di 1.200 nits. Sotto di esso si trovano un lettore di impronte digitali e una fotocamera selfie da 32MP.

Sono poi presenti due fotocamere, una principale da 50MP e una ultrawide da 13MP). È possibile scattare foto macro con quest’ultima grazie alla funzione Macro Vision.

Il Motorola Edge (2023) è alimentato da una batteria da 4.400 mAh con ricarica cablata da 68W e ricarica wireless da 15W. Tra gli altri punti salienti dello smartphone ci sono gli altoparlanti stereo con ottimizzazione Dolby Atmos, NFC, certificazione IP68 e porta USB-C.

Il Motorola Edge (2023) è disponibile in un unico colore Eclipse Black ed è venduto a un prezzo di 599,99 dollari, per il momento solo negli Stati Uniti e in Canada.