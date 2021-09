Motorola mostra un caricabatterie wireless remoto con portata di 3 metri!

Al CES 2021, Motorola aveva presentato quello che sarebbe stato l’inizio della tecnologia di ricarica wireless remota. L’annuncio era arrivato quasi in parallelo con quello di Xiaomi mentre di recente c’è stato quello di Oppo.

Oggi, Motorola, ha deciso di alzare l’asticella pubblicando su Weibo il video dimostrativo di un secondo modello più evoluto. Questo sarà in grado di caricare quattro smartphone in contemporanea contro i due del primo prototipo.

Inoltre, se il primo caricabatterie poteva ricaricare uno smartphone fino a una distanza di un metro, l’ultima demo Motorola ha una portata di 3 metri. Per ora, la tecnologia di Xiaomi non può superare i due metri. Tuttavia, il limite principale rimane: non deve esserci alcun oggetto tra il caricabatterie e il dispositivo in carica affinché funzioni.

Apprendiamo anche che questo nuovo caricabatterie può supportare dispositivi all’interno di un raggio di 100 gradi grazie all’utilizzo di 1600 antenne.

Data di uscita sconosciuta

L’azienda non ha comunicato alcuna informazione circa prezzo e data di commercializzazione.