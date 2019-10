Ieri, diverse foto di uno smartphone Motorola inedito sono state pubblicate su una pagina della community Motorola America Latina su Facebook.

🤔🤔 Serie One o serie G??? Pubblicato da Motorola Latinoamerica su Venerdì 4 ottobre 2019

La parte più interessante del telefono è una fotocamera selfie pop-up meccanica – che ancora non avevamo visto su un dispositivo di Motorola.

Le immagini del telefono che vedete in queta pagina sembrano essere di un prototipo Motorola considerate le scritte confidenziali sulla cornice inferiore. Il telefono ha uno schermo full display con cornici ridotte al minimo, tranne per quelle inferiori leggermente più grandi.

Sul retro c’è il logo Moto retroilluminato: un interessante tocco di classe, inserito con grand probabilità per segnalare l’arrivo delle notifiche.

Le foto sono divise in due post: il secondo in particolare si chiede se il telefono sia una nuova variante di Moto One o il successore del Moto G. La maggior parte dei membri della community sembrano concordare sul fatto che si doverebbe trattare di un dispositivo della gamma One, ma non possiamo escludere con certezza che il cellulare possa invece appartenere alla serie Moto G.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.