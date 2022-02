Motorola: ecco come dovrebbe essere il primo smartphone con sensore da 194 Megapixel

Da alcune settimane si accumulano rumors e indiscrezioni sul prossimo smartphone di fascia alta, il Motorola Frontier. Atteso in estate, il modello dovrebbe beneficiare di una scheda tecnica di altissimo livello. Ci aspettiamo in particolare una ricarica rapida da 125W, uno schermo a 144 Hz ed un chip ancora inedito da parte di Qualcomm.

Dopo diversi render svelati dal sito tedesco WinFuture, è il turno del leaker americano Evan Blass di condividere, su Twitter, le immagini del Motorola Frontier.

In un tweet pubblicato venerdì, Evan Blass afferma di aver messo le mani su “un rendering di migliore qualità con il suo sensore da 194 Megapixel”. Una delle immagini, vista di profilo, permette in particolare di scoprire un modulo fotografico particolarmente imponente e di spessore, in particolare nella posizione del modulo fotografico principale. Lo smartphone avrebbe infatti tre obiettivi: due in basso e uno principale in alto.

Un modulo fotografico incredibile

Il modulo fotografico dovrebbe quindi essere dotato di un sensore principale da 194 Megapixel (“OIS 1/1.5”), una definizione senza precedenti sul mercato. Secondo WinFuture, le altre due fotocamere saranno un’ultra grandangolare (50 Megapixel) e un teleobiettivo (12 Megapixel).

Oltre a questo, i render del Motorola Frontier permettono di scoprire il suo schermo curvo con un sensore fotografico selfie all’interno di una goccia, i tasti volume e standby sul bordo destro così come lo speaker, la presa USB-C e il cassetto della scheda SIM sul bordo inferiore.

Ad oggi non abbiamo idea di quando Motorola intenda presentare ufficialmente il suo futuro smartphone di fascia alta ma è probabile che il lancio arrivi in estate.