Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo ufficiali: caratteristiche tecniche, prezzi e video

Con un evento internazionale che si tiene questa sera a Milano, Motorola ha annunciato tre nuovi smartphone flagship di fascia alta: sono i modelli Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusione e Edge 30 Neo. Gli smartphone combinano un alto tasso di innovazione tecnologica con un design evoluto, in vero stile Premium. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei tre dispositivi.

Motorola Edge 30 Ultra

Il top di gamma della nuova linea è senza dubbio il Motorola Edge 30 Ultra, uno smartphone con display da 6,67 pollici Oled praticamente privo di cornici con risoluzione Full HD+ e supporto HDR10+.

Cuore del dispositivo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 12 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione.

La fotocamera di Edge 30 Ultra

Ma la verà novità risiede nell’architettura della sezione fotografica. Motorola Edge 30 Ultra è dotato, infatti, della prima fotocamera a disporre di un sensore da 200 Megapixel, progettato per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm. Il sensore principale è dotato anche di stabilizzazione ottica (OIS).

Abbinato alla 200 Megapixel ci sono un obiettivo grandangolare da 50 Megapixel Macro Vision per gli scatti ravvicinati, e un tele da 12 Megapixel con zoom 2x. Nella modalità ritratto è possibile adattare la lente focale scegliendo tra grandangolo (35mm), standard (50mm) o ravvicinato (85mm).

Motorola Edge 30 Ultra offre, infine, una fotocamera frontale da 60 Megapixel, per selfie di alta qualità.

Buone notizie anche sul fronte dell’alimentazione: Edge 30 Ultra vanta una ricarica rapida TurboPower da 125W, capace di assicurare energia per tutta la giornata in soli 7 minuti. Inoltre, questo dispositivo è dotato di ricarica wireless fino a 50W, per ricaricare senza l’intralcio del cavo e di ricarica inversa wireless da 10W.

Motorola ha pensato anche alle esigenze dei gamers: la combinazione di un display ‘endless edge’ con un audio potente e la connettività wireless WiFi 6E consente di giocare in cloud senza alcuna preoccupazione. Lo smartphone è anche dotato anche di luci sui bordi, che, appositamente progettati su questo dispositivo, si illuminano in modi diversi per segnalare una notifica, una telefonata in arrivo o una sveglia programmata.

Motorola Edge 30 Fusion

Il modello Motorola edge 30 fusion rappresenta una sintesi fra prestazioni e design. I bordi sono simmetricamente curvi mentre il frame in alluminio conferisce al dispositivo una sensazione premium. Il vetro opaco anti-impronta sulla parte posteriore, infine, completa l’estetica estremamente ricercata.

Lo smartphone è mosso dal chipset Snapdragon 888+ 5G ed è dotato di un display ‘borderless’ OLED FHD+ da 6,55” con HDR10+ e refresh rate di 144 Hz.

Sul fronte imaging il dispositivo offre una fotocamera principale da 50 Megapixel con stabilizzatore ottico (OIS) e un obiettivo grandangolare da 13 Megapixel con fotocamera macro integrata sul retro e una frontale da 32 Megapixel. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, sono garantite foto più nitide e vivaci, con una sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione 4 volte superiore.

Grazie alla ricarica TurboPower da 68W, edge 30 fusion può essere caricato per tutto il giorno in soli 10 minuti.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola edge 30 neo è il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una nuova partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone. Con opzioni che includono il colore Pantone dell’anno 2022, Very Peri (qui in foto), il dispositivo è stato realizzato con cura per un look particolarmente attraente. Sia che si scelga Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace, ogni dispositivo presenta un sottile inserto di chip Pantone sul retro con la possibilità di personalizzare il telefono integrando il colore nell’interfaccia utente.

motorola edge 30 neo ha una banda led che avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica.

Neo è dotato di un display OLED da 6,28″ con refresh a 120 Hz, che offre oltre un miliardo di sfumature di colore e due altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Due le fotocamere poste nella parte posteriore: una 64 Megapixel con stabilizzazione ottica e una 13 Megapixel macro vision con controllo della profondità di campo.

Il telefono supporta la ricarica TurboPower da 68W e la ricarica wireless.

Prezzi e disponibilità

Motorola edge 30 Ultra è disponibile al prezzo di 999,90 euro nella versione Interstellar Black.

Motorola edge 30 fusion è disponibile al prezzo di 679,90 euro nella versione Cosmic Grey.

Motorola edge 30 neo è disponibile al prezzo di 429,90 euro nei colori Very Peri, Black Onyx e Ice Palace.