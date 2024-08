Motorola Edge 50 Neo, Edge 50, moto g55 e G35: poker della casa alata

Una fine d’estate scoppiettante quella di Motorola, che cala un poker di smartphone, due della famiglia Edge e due della famiglia moto g. Ecco le caratteristiche, le novità e i prezzi dei nuovi Motorola Edge 50, 50 Neo, moto g55 5G e G35 5G.

Motorola Edge 50 Neo: snello e performante

Il Motorola Edge 50 Neo si distingue per il suo design compatto e resistente, certificato IP68 per la protezione contro polvere e acqua. Con un corpo leggero e sottile, il dispositivo è disponibile in quattro colori, ciascuno curato da Pantone, e presenta materiali premium come il vetro Corning Gorilla Glass. Si avvale di display pOLED da 6,36 pollici che offre una risoluzione Super HD. Lo schermo prevede il supporto HDR10+ per un’esperienza visiva immersiva. Sotto al cofano il chipset MediaTek 7300, il dispositivo garantisce prestazioni efficienti e supporta fino a 12 GB di RAM, mentre la batteria carica fino a 68 W. Il sistema di fotocamere del Motorola Edge 50 Neo è potenziato da un sensore LYTIA™ di Sony, combinato con la tecnologia Moto AI, per scattare fotografie di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il dispositivo include un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X, un obiettivo ultragrandangolare da 13 MP e una funzione Macro Vision per catturare dettagli ravvicinati.

Motorola Edge 50: Eleganza e Potenza

Motorola Edge 50, pur condividendo molte caratteristiche con il modello Neo, si posiziona come un dispositivo più sofisticato e potente. Anch’esso certificato IP68 e dotato della certificazione per lo standard MIL-810H, si presenta come lo smartphone più sottile al mondo con tali certificazioni. Il dispositivo è dotato di un display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Super HD+ e supporto HDR10+. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYTIA e la tecnologia Moto AI per scattare foto dettagliate anche in ambienti poco illuminati, mentre il teleobiettivo e l’obiettivo ultragrandangolare forniscono una versatilità fotografica avanzata. Motorola Edge 50 è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, mentre la batteria da 5.000 mAh, con ricarica TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W, garantisce un’autonomia prolungata.

Moto G55 5G e Moto G35 5G: la famiglia moto g si aggiorna

I modelli Moto G55 5G e Moto G35 5G sono stati progettati per offrire un’esperienza di intrattenimento completa, con display ampi e audio di qualità. Entrambi i dispositivi sono dotati di schermi LCD FHD+ che garantiscono colori brillanti e immagini nitide, con il Moto G55 5G che presenta un display da 6,49 pollici e il Moto G35 5G un display da 6,72 pollici. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura una fluidità durante la visione di video o l’uso di giochi, mentre la tecnologia Display Colour Boost del Moto G35 5G permette una visione ottimale anche in ambienti luminosi. Gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos offrono un’esperienza audio avvolgente.

Entrambi i dispositivi sono dotati di una batteria da 5.000 mAh, con il Moto G55 5G che supporta la ricarica TurboPower da 30 W e il Moto G35 5G una ricarica rapida da 18 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, entrambi sono equipaggiati con una fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Il Moto G55 5G offre inoltre un obiettivo Macro Vision e la stabilizzazione ottica dell’immagine. In termini di design, i dispositivi Moto G presentano un’estetica elegante e resistente, con finiture disponibili in diversi colori alla moda. La protezione del vetro Corning Gorilla Glass 3 aggiunge un ulteriore livello di resistenza agli urti e ai graffi.

Connettività e Software

Tutti i modelli presentati supportano la connettività 5G. Il Moto G55 5G è dotato del processore MediaTek Dimensity 7025, che offre prestazioni elevate per gaming e streaming, mentre entrambi i modelli Moto G dispongono di ampie opzioni di memoria e RAM Boost per migliorare il multitasking. Motorola ha integrato in questi dispositivi diverse esperienze software esclusive, come Smart Connect, che consente la sincronizzazione tra smartphone, tablet, TV e PC Windows, e le funzionalità Moto Secure e Family Space, che migliorano la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti.

Prezzi e Disponibilità

Motorola Edge 50 sarà disponibile su Amazon a un prezzo di partenza di 599 euro, mentre Motorola Edge 50 Neo sarà disponibile a partire da 429 euro, con una versione bundle che include le cuffie Moto Buds+ a 499 euro. Moto G55 5G arriverà in Italia dalla seconda metà di settembre al prezzo di partenza di 279 euro. Infine, Moto G35 5G sarà disponibile nelle versioni da 4/128 GB a 199,99 euro e da 8/256 GB a 249,99 euro.