Motorola Edge+ ed Edge, i nuovi top di gamma 5G

Motorola questa volta ha deciso di mostrare i muscoli. Motorola Edge+ e Motorola Edge si pongono infatti al vertice della linea di smartphone e sono pronti a sfidare qualsiasi concorrente. In particolare Edge+ è la punta di diamante, il top di gamma che, non ha dubbi Motorola, “tutti stavano aspettando”. Vediamoli subito in dettaglio, dunque, nell’attesa che arrivino sul mercato: la disponibilità è prevista già per maggio.

Motorola Edge+

Nessun compromesso in fatto di tecnologia per Edge+, che vanta il meglio di quanto il produttore che fa capo a Lenovo è oggi in grado di offrire. Partiamo innanzitutto dal design, tratto distintivio da sempre dei prodotti di Motorola. E questo modello, naturalmente non fa eccezione. Protagonista della parte frontale è il display Endless Edge Full HD+ da 6,7 pollici con matrice Oled e refresh rate di 90 Hz per la massima fluidità. Ha un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati per un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva. La gamma dinamica è molto elevata grazie anche alla certificazione HDR10+ e alla possibilità di visualizzare fino a un miliardo di sfumature di colore.

Fra le funzionalità legate al display, segnaliamo Edge Touch, parte della nuova suite software MY UX, che permette di personalizzare l’uso dello smartphone. Ma c’è anche un’altra novità: i bordi del display si illuminano mostrando lo stato della carica della batteria, le chiamate in arrivo, sveglie e notifiche. Non manca una modalità Game per utilizzare due pulsanti aggiuntivi alle estremità del telefono, quando posizionato in orizzontale.

Tanta attenzione è stata posta anche sul fronte audio dove si nota la presenza di altoparlanti stereo più potenti per una proieizione sonora avvolgente. A ciò contribuisce anche la tecnologia Waves per musica, video e chiamate con audio nitido. Motorola parla di performance acustiche di qualità “professionale”, siamo davvero curiosi di ascoltarle.

La tripla fotocamera

E veniamo ora a uno dei componenti più ricchi di appeal: la fotocamera. Il reparto fotografico di Motorola Edge+ è composto da una tripla fotocamera. Quella principale con ottica stabilizzata f/1.8 adotta un sensore da ben 108 Megapixel quasi tre volte più grande dei precedenti da 12 Megapixel impiegati nei precedenti top di gamma. Grazie alla tecnologia Quad Pixel è in grado di raccogliere fino a quattro volte più luce per foto ricche di dettaglio. La seconda fotocamera, anch’essa stabilizzata, adotta invece un sensore da 8 Megapixel ed è affiancata da un’ottica tele f/2.4 con zoom ottico 3x. Chiude il trio il sensore da 16 Megapixel con ottica ultrawide con angolo di visione di 117 gradi e funzionalità Macro Vision per scatti ravvicinati. A queste si affianca un sensore ToF per gli aspetti legati alla profondità.

Sul fronte video, Motorola Edge+ è in grado di registare filmati a 6K e 4K a 30 fps e Full HD a 60 fps. Lo slow motion Full HD arriva a 120 frame al secondo. I sistemi di stabilizzazione ottica ed elettronica, assicura il produttore, sono in grado di eliminare qualsiasi mosso involontario, per immagini stabili e fluide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale, infine, adotta un sensore da 25 Megapixel e sfrutta anch’essa la quad pixel technology per selfie ricchi di dettaglio.

Le altre caratteristiche

A dar vita a Motorola Edge+ è il Qualcomm Snapdragon 865, chip al top dell’offerta del produttore americano. Oltre a prestazioni da primato, rese possibili anche dalla presenza di ben 12 Gigabyte di memoria Ram DDR5 (da 256 GB lo storage), il chip mette a disposizione la banda larga 5G fino a 4 Gbps di trasferimento dati. La connettività wireless è forte anche della compatibilità con il nuovo standard Wi-Fi 6, che migliora le prestazioni della precedente generazione. La batteria è da ben 5.000 mAh e, promette Motorola, consente ad Edge+ di rimanere lontano dalla presa di corrente fino a due giorni. Supportata la ricarica veloce TurboPower sia via cavo sia senza fili. Il sistema operativo è Android 10 in versione stock, con le personalizzazioni rese possibili da My UX di cui abbiamo detto in precedenza.

Motorola Edge

Il fratello minore Edge è realizzato intorno al processore Qualcomm Snapdragon 765, cui si affiancano 6 GB di Ram e 128 GB di storage (espandibili). Il display Endless Edge da 6,7 pollici è lo stesso di Edge+ e anche qui troviamo la connettività dati 5G per l’accesso alle reti mobili di nuova generazione.

Non può mancare un reparto fotografico di alto livello. Anche in questo caso abbiamo una tripla fotocamera. Il sensore principale è però soltanto, si fa per dire, da 64 Megapixel. Vi si affiancano le due ottiche tele e ultra-wide del fratello superiore, dunque con sensori da 8 e 16 Megapixel con funzione Macro Vision. La batteria è in Motorola Edge da 4.500 mAh, che non sono i 5.000 di Edge+ ma che rimane ben corazzata.

Disponibilità e prezzi

Come detto sia Motorola Edge+ sia Motorola Edge saranno disponibili da maggio. Il primo sarà in vendita a partire da 1.199,99 euro mentre il secondo a partire da 699,99 euro. Entrambi sono smartphone con sezione radio single Sim.