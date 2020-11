Motorola Moto E7 ufficiale: l’indispensabile a 139€

A distanza di un paio di mesi dal lancio di Moto E7 Plus, il modello E7 è ufficiale con l’obbiettivo di abbassare ancora di più l’asticella di prezzo.

Le principali differenze tra le versioni dell’E7 sono da ricercare nel processore e nella batteria. Il Moto E7 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G25 con otto core Cortex-A53 e una GPU IMG GE8320 a 650 MHz, il modello Plus è invece dotato del più potente chipset Snapdragon 460. Ancora più importante è la configurazione della memoria: il modello E7 ha solo 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Troviamo poi una batteria da 4.000 mAh rispetto ai 5.000 mAh del Plus, sufficiente per garantire 36 ore di utilizzo secondo i dati del produttore.

Identico invece il pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 720 x 1.600 pixel in formato 20:9.

La fotocamera principale sul retro ha un sensore da 48 Megapixel con una luminosa apertura f/1.7 e pixel da 1,6 µm. A fianco, troviamo poi un modulo da 2 Megapixel mentre il terzo modulo è collocato nella notch davanti ed è da 5 Megapixel (f/2.2, 1.22 µm).

La connettività aggiuntiva è fornita dalla porta USB-C nella parte inferiore e dal jack da 3,5 mm nella parte superiore. La connettività wireless è gestita da Wi-Fi b/g/ne 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 con il lettore di impronte digitali incorporato sul retro.

Il Moto E7 arriverà in Italia a dicembre al prezzo di 139,99€.