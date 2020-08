Motorola Moto G9 Play: 48 Megapixel e tanta autonomia

Motorola Moto G9 Play arriverà a settembre per la felicità di chi vuole uno smartphone di sostanza e con un prezzo contenuto. Sostanza, già, perché a bordo troviamo un buon reparto fotografico, un processore aggiornato e una batteria molto capiente. Andiamo con ordine.

Presto in vendita a partire da 229,99 euro nelle due colorazioni Sapphire Blue e Forest Green, Motorola Moto G9 Play mette a disposizione dell’utente un comparto fotografico in cui spicca una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, realizza immagini luminose con risoluzione di 12 Megapixel (definisce infatti cluster di 4 pixel ciascuno per aumentare la sensibilità alla luce) e registra video fino alla risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) a 60 frame al secondo. Vi è poi un secondo sensore da 2 Megapixel per gli scatti ravvicinati e un terzo sensore, anch’esso da 2 Megapixel, per gli effetti di profondità. La fotocamera frontale è invece da 8 Megapixel.

Realizzato intorno a un display IPS Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione di 720×1.600 pixel (per una densità di 269 ppi) e rapporto di forma 20:9, Motorola Moto G9 non vi costringerà a collegarlo troppo spesso alla presa della corrente. A bordo c’è infatti una batteria da 5.000 mAh di capacità che dovrebbe consentire fino a 2 giorni di autonomia senza troppa fatica. La tecnologia di ricarica TurboPower prevede ricariche via cavo a 15 watt.

È questo uno dei primi smartphone equipaggiati con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 662 octa-core a 2.0 GHz con core Kryo 260 e chip grafico Adreon 610 a 950 MHz di frequenza. Vi si affiancano 4 GB di memoria Ram e 64 GB di spazio di storage espandibili fino a 512 GB via microSD. Sono previste due versioni: una single Sim e una dual Sim. Quest’ultima prevede uno slot in comune fra la seconda Sim e la scheda microSD, a differenza di come ci aveva abituato il produttore nei precedenti modelli che avevano un vassoio con tre alloggiamenti indipendenti.

In fatto di connettività troviamo la porta Usb in standard Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC e Gps+Glonass. La sezione radio è 4G. Non manca il lettore di impronte digitali. La scocca, in plastica e trattata con finitura idrorepellente, ha un peso di 200 grammi e dimensioni di 165,2×75,7×9,2 mm.

Sul fronte software troviamo Android 10 personalizzato con l’interfaccia My UX che porta con le Moto Actions che gli utenti hanno imparato ad apprezzare per la loro praticità. È presente infine anche un tasto dedicato a Google Assistant, per attivare all’occorrenza l’assistente di Big G.