Motorola Moto Z4 ufficiale: un medio di gamma che guarda al 5G

A distanza di pochi giorni dall’errore di Amazon che aveva pubblicato (e spedito) alcune unità, Motorola ha annunciato ufficialmente Moto Z4.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che segue le orme di Moto Z3 dello scorso anno. Il nuovo modello include all’interno il chipset Snapdragon 675, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. Nonostante il processore di fascia media il display è un OLED da 6,39 pollici (2340 x 1080 pixel) sostenuto da una batteria di 3600 mAh che dovrebbe mantenere attivo Moto Z4 tutto il giorno.

Comparto fotografico. Sul retro è presente un singolo obiettivo principale da 48 Megapixel e uno frontale da 25 Megapixel che promettono prestazioni in linea con il mercato. In questo settore sappiamo tutti che Motorola è rimasta indietro e sta cercando di recuperare il tempo perduto: con questo nuovo sensore promette ottime immagini e alte prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

L’apertura focale è da f/1.7 e quindi sarà in grado di fare entrare più luce. Si tratta dello stesso obiettivo Sony IMX586 che abbiamo visto su OnePlus 7 Pro e Honor 20 Pro.

Gallery

Il 5G

Ma l’elemento cardine di Moto Z4 è il prezzo associato a “5G Moto Mod”, il modulo esterno disponibile dall’inizio dell’anno al prezzo di 199$. In pratica lo smartphone è nasce con connettività 4G LTE ma con questo accessorio potrà collegarsi alle nuovissime reti 5G di Verizon.

Uscita e Prezzo

Negli Stati Uniti, Moto Z4 sarà disponibile dal 13 giugno con l’operatore Verizon al prezzo di 499,99$. Maggiori dettagli sull’arrivo in Europa nelle prossime settimane.