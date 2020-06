Motorola One Fusion+ è ufficiale con fotocamera da 64 Megapixel e mega-batteria

Motorola One Fusion+ è finalmente ufficiale, confermando così tutte le funzionalità che erano state anticipate nei mesi scorsi tra cui spicca il reparto fotografico posteriore a quattro sensori di cui uno principale da 64 Megapixel.

Motorola One Fusion+ offre uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici a risoluzione Full-HD+ di 2.340 x 1.080 pixel in formato 19:9 e supporto HDR10. Per ottenere di più dalla parte anteriore, Motorola ha deciso di fare a meno della notch e virare su un meccanismo retrattile che nasconde la fotocamera.

Il cuore del telefono risiede nel processore Snapdragon 730 di Qualcomm insieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con una scheda microSD. Inoltre, avrà una batteria da 5.000 mAh compatibile con il sistema di ricarica rapida Turbo Power da 15W e il sistema operativo Android 10 con My UX, l’interfaccia Motorola che aggiunge alcune funzionalità specifiche ad Android.

Passiamo ora alla sezione fotografica, in cui questo nuovo modello Motorola presenta una fotocamera posteriore quadrupla che include il sensore Samsung GW1 da 64 Megapixel con apertura f/1.8 come obiettivo principale. Accompagnato da un grandangolo da 8 Megapixel f/2.2 con 118 gradi di campo visivo, un sensore f/2.2 da 5 Megapixel per la fotografia macro e un sensore f/2.2 da 2 Megapixel per catturare la profondità.

Le specifiche più importanti sono completate con il pulsante dedicato a Google Assistant, un jack da 3,5 mm per le cuffie, il lettore di impronte digitali posteriore e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. E’ un Dual SIM ibrido ma bisogna sacrificare una Sim per inserire una MicroSD.

Uscita e prezzo

Motorola One Fusion+ sarà disponibile in Italia da questo mese al prezzo di 299,99 euro.