Motorola aggiunge alla sua vasta line-up un nuovo smartphone con vocazione prettamente fotografica. Si chiama One Macro e ha una feature (su tutte) in grado di provocare un forte effetto wow: la macrofotografia.

Il dispositivo può infatti mettere a fuoco da 2 cm e utilizza un sensore da 2 Megapixel con pixel da 1,75 µm. Quando si inquadra utilizzando la modalità macro, si rimane così vicini al soggetto che si ottiene un effetto bokeh naturale senza la necessità di dover elaborare l’immagine.

Negli scatti tradizionali, invece, il telefono fa uso di una fotocamera principale da 13 Megapixel (obiettivo f/2.0, pixel da 1,12 µm), in grado di registrare video a 1080p e a 60 fps (120 fps con il rallentatore). C’è un sistema AF laser che aiuta la messa a fuoco.

Un terzo sensore di profondità da 2 Megapixel interviene soprattutto quando si effettuano i ritratti. Sebbene su questo modello non ci sia un vero e proprio teleobiettivo, la modalità Zoom ad alta risoluzione è in grado di sommare più fotogrammi così da migliorare la qualità dello zoom digitale.

Motorola One Macro è dotato di un display LCD da 6″, con risoluzione da 720 x 1.520 pixel con form factor in 19,5: 9. Il pannello frontale ospita una fotocamera selfie da 8 Megapixel (f/2.2, pixel 1,12 µm) all’interno di una tacca a goccia.

Il telefono è mosso da un chipset MediaTek Helio P70, che dovrebbe avvicinarsi alle prestazioni dello Snapdragon 675 (utilizzato in One Zoom e One Action), grazie ai suoi quattro core Cortex-A73 (e quattro A53) e a una GPU MP3 G73 Mali.

Motorola One Macro offre una memoria di 4 GB di Ram e 64 GB di archiviazione, che può essere estesa tramite schede microSD: lo slot del telefono è però ibrido, dunque si può scegliere se alloggiare due nano Sim oppure una nano Sim e una scheda di memoria microSD.



Inoltre, nonostante il telefono sia contraddistinto dal nome “One”, il suo software non è Android One ma gira con una versione ottimizzata di Android 9 Pie. In termini di supporto software, è comunque previsto l’aggiornamento ad Android 10 e due anni di patch di sicurezza.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e si ricarica tramite la presa Usb Type-C (nella confezione è incluso un caricabatterie da 10 W). Motorola afferma che la batteria consente un’autonomia fino a due giorni, con un utilizzo però non intensivo. Non manca neppure il jack per cuffie da 3,5 mm.



Motorola One Macro sarà lanciato in India il 12 ottobre a un prezzo di circa ​​140 dollari. Per ora esiste solo una versione, con memoria di 4/64 GB in colore Space Blue.

Il lancio globale – che porterà Motorola One Macro in Europa, America Latina e Stati Uniti – è invece previsto per il 24 ottobre.