Motorola ha presentato due nuovi smartphone di gamma media: sono moto G 5G, con connettività di ultima generazione, una solida batteria e un evoluto comparto fotografico, e moto G9 power, un dispositivo 4G con batteria da 6.000 mAh.

moto G 5G

moto G 5G è uno smartphone con display da 6,7 pollici Full HD, dotato di Android 10 e mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G, coadiuvato da 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione, estendibile con schede microSD fino a 1 TB.

Il dispositivo offre un eccellente rapporto qualità prezzo (costa 369,99 euro nella variante di colore Molten Lava), è dotato di una potente batteria da 5.000 mAh (che secondo il produttore è in grado di assicurare fino a due giorni di autonomia) e di un importante gruppo ottico.

C’è infatti una fotocamera principale da 48 Megapixel con tecnologia Quad Pixel, una ultra grandangolare da 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel che consente di avvicinarsi al soggetto 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard. In più, c’è una selfie cam da 16 Megapixel. Il brand di Lenovo ha apportato miglioramenti alla modalità Night Vision per effettuare foto notturne, alla quale si aggiungono una lunga serie di modalità tra le quali spiccano gli scatti in RAW, il manuale, il burst e il portrait mode.

Il telefono gira video in 4K a 30fps e Full Hd a 60/30 fps. Anche la front camera gira in Full HD a 30fps.

Fra le altre specifiche, il lettore delle impronte digitali, la (ormai rarissima) radio FM, il Bluetooth 5.1 e la ricarica Turbo Power Charging a 20 W. Moto G 5G gira sull’interfaccia My UX che comprende le tante funzionalità che gli utenti Motorola hanno conosciuto negli ultimi anni ma che aggiunge anche nuove chicche e profonde possibilità di personalizzazione.

moto G9 power

Con Moto G9 Power, l’autonomia dello smartphone viene portata a un nuovo livello, grazie alla presenza di una batteria da 6.000 mAh (con ricarica da 20 W), in grado di alimentare un display da 6,8 pollici HD e di dare energia al processore Qualcomm Snapdragon 662. Il produttore dichiara 60 ore di autonomia con una singola ricarica.

Ci sono 4GB di Ram e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1TB con schede microSD.

Il dispositivo ha connettività 4G e dispone di una tripla fotocamera da 64+2+2 Megapixel, oltre che di un obiettivo frontale da 16 Megapixel.

Moto G9 Power avrà un costo di 249,99 euro nella variante di colore Metallic Sage.

Entrambi gli smartphone saranno disponibili a partire da fine novembre.