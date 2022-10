Motorola presenta razr 2022: meno design, più hitech

Motorola ha presentato oggi la nuova generazione del suo iconico smartphone pieghevole, il razr 2022.

Lo smartphone, già da un primo sguardo, abbandona l’assoluta ricerca dello stile e del design, a favore di una più profonda anima tecnologica. Potrebbe piacere un po’ meno ai nostalgici dello StarTAC (e ai puristi dello stile) e un po’ di più a chi in un moderno smartphone cerca soprattutto funzioni hi-tech.

Forme più squadrate e corpo più largo lasciano dunque il campo a un display pieghevole da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate di 144Hz. Il pannello è un Amoled con risoluzione di 1.800×2.400 pixel e una densità di 372 ppi.

Sulla parte esterna, invece, un Quick View display da 2,7″ dal quale è possibile chiamare, rispondere a una chiamata, leggere le notifiche in arrivo sul telefono, leggere e inviare Sms, scattare una foto e, addirittura, effettuare un pagamento.

Lo smartphone è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, offre connettività 5G e sarà commercializzato in un unico taglio di memoria da 8/256 GB.

Le fotocamere di razr 2022

Due le fotocamere poste sulla scocca esterna; la principale è da 50 Megapixel, f/1.8 con stabilizzazione elettronica, ed è coadiuvata da un sensore da 13 Megapixel wide/macro con ripresa di 20 gradi e f/2.2. L’ottica principale gira video fino alla risoluzione di 8K a 30 fps.

Sul display principale invece campeggia una camera da 32 Megapixel.

Anche la batteria è stata un po’ rafforzata rispetto al modello precendente, offre una capacità da 3.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 30W. Lo smartphone non è IP67 né IP68 ma resiste semplicemente agli spruzzi e a qualche goccia d’acqua (IP52).

Sempre rispetto al passato il lettore delle impronte digitali è stato spostato sul lato, in prossimità del tasto di accensione e spegnimento.

Grazie alla modalità Flex View, razr 2022 può essere aperto con diverse angolazioni, per trovare quella più adatta all’attività sul telefono.

Dal punto di vista software, come gli altri dispositivi del brand, è presente Android nella sua versione Stock ossia pura, senza particolari personalizzazioni se non quelle utili per consentire all’utente di accedere alle personalizzazioni di Motorola.

Prezzo, colore e disponibilità

Motorola razr 2022 sarà disponibile a partire da oggi in un’unica colorazione (nero) al prezzo di 1.199 euro.