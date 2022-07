Motorola RAZR 2022 sarà presentato il 2 agosto in Cina

Prima la notizia del rinvio del suo lancio a causa di un ritardo di produzione, subito dopo la conferma della sua presentazione, che avverrà il 2 agosto.

Un’altalena sulla quale è salito il nuovo Motorola RAZR con schermo pieghevole, dapprima dato per disperso, poi per vivo e vegeto.

Attendiamo dunque il 2 agosto per scoprirlo, e per scoprire insiema a lui anche il modello Edge X30, che dovrebbe esordire insieme al flagship dell’azienda e che in alcune aree geografiche potrebbe chiamarsi Edge 30 Ultra.

Il lancio è per il momento previsto per il mercato cinese e rimane da vedere se il Razr 2022 (o Razr 3 come l’abbiamo chiamato fino ad oggi) arriverà anche sui nostri mercati. Al momento non vi è alcuna conferma, anche se guardando al passato le probabilità sono alte.

Tuttavia, l’annuncio iniziale avverrà prima in Cina, proprio nella patria di Motorola, brand di Lenovo, il che probabilmente significa che i due modelli saranno disponibili prima in Asia, e solo in un momento successivo (in autunno probabilmente) in Europa.

Il Motorola Razr 2022 dovrebbe rappresentare un notevole passo avanti rispetto ai suoi predecessori: sarà alimentato dall’ultimo chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, a differenza di quello che abbiamo visto sui precedenti Razr che integravano chip della serie 7.

Lo schermo principale interno, una volta esteso, dovrebbe avere una diagonale da 6,7 ​​pollici con refresh da 120 Hz mentre il display esterno sarà da 3 pollici. Fra le altre caratteristiche si segnala un sistema a doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e una camera ultrawide da 13 Megapixel. La selfie cam dovrebbe invece avere una risoluzione di 32 Megapixel.

Il modello Edge X30 Pro o Edge 30 Ultra, invece, sarà tra i primi smartphone al mondo a utilizzare il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 da 200 Megapixel di Samsung, abbinato a un sensore ultrawide da 50 Megapixel e a un teleobiettivo 2x da 12 Megapixel. Il dispositivo sarà mosso dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e offrirà un touchscreen curvo P-OLED da 6,67 pollici a 144 Hz, 8/12 GB di Ram, 128/256 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera selfie da 60 Megapixel e un batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 125 W e wireless da 50 W.

Fonte cinese