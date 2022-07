OnePlus 10T, se ne vanno diverse funzionalità (per fare spazio a nuove)

Il nuovo flagship di OnePlus, il modello 10T, sta per arrivare, ma ci saranno dei cambiamenti. La compagnia ha infatti confermato che alcune delle funzionalità che fino ad ora erano state presenti in tutti gli smartphone precedenti saranno abbandonate, per far posto a diverse novità.

Il primo ad andarsene sarà l'”Alert slider”. Si tratta dello slider fisico posto sul lato del telefono che permette di selezionare le diverse impostazioni per le chiamate (volume, vibrazione e silenziose), simile a quello presente negli iPhone. Anche se sembra piccolo, questo componente in realtà occupa un sacco di spazio.

La rimozione di questo slider, secondo il designer del prodotto Hope Liu, si è rivelata necessaria allo scopo di creare più spazio all’interno del dispositivo. In questo modo diventa possibile inserire una batteria più grande, una capacità di carica maggiore e un ricevitore di segnale più efficace.

Un altro cambiamento riguarda le fotocamere: possiamo dire addio infatti alla collaborazione con Hasselblad. La motivazione è che OnePlus vuole offrire per il 10T un modello definitivo di smartphone ad un prezzo ragionevole. In pratica, la collaborazione sarebbe costata troppo: non una grande perdita, visto che la fotocamera Sony IMX766 di 50 Megapixel sarà comunque un upgrade rispetto a quella del 10 Pro.

Ultimo dettaglio confermato da Hope Liu è che il OnePlus 10T offrirà un display di 6,7 pollici. Stando alle speculazioni, infine, ci sarà il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.