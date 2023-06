Motorola Razr 40 arriverà in Italia fra un mese

Motorola Razr 40 è finalmente uscito in Cina qualche settimana dopo rispetto alla sua versione più costosa, Razr 40 Ultra. Al momento, questo modello standard è disponibile solo in Cina: tuttavia si è scoperto che fra non molto potrebbe fare il suo debutto anche in Europa, Italia compresa.

Sulla maggior parte degli store virtuali di Motorola, sulla pagina del telefono viene riportata la dicitura “in arrivo”. Tuttavia il telefono ha fatto capolino sulla pagina di un venditore ceco, che stima la data di arrivo per il 21 luglio, ovvero tra un mese. Su questa è anche possibile effettuare un preordine ad un prezzo di €910.

In molti paesi, fra cui anche l’Italia, il Razr 40 Ultra è già disponibile. Dita incrociate che i rumor siano veri, e che la versione meno carà sarà lanciata molto presto sul nostro mercato.

Ricordiamo che Motorola Razr 40 è un pieghevole che dispone di uno schermo esteriore di 6,9 pollici con risoluzione 2640×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, lente principale da 64 Megapixel e infine batteria da 4.200 mAh. Ma per ulteriori informazioni, potete fare riferimento al nostro precedente articolo a riguardo.